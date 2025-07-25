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Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте

Владимир Зеленский, президент Украины (фото: president.gov.ua)
Автор: Юлия Акимова, Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект 13533 о возвращении независимости НАБУ и САП. Накануне подобный документ подала группа из 48 народных депутатов. В чем разница между законопроектами по НАБУ и САП и когда проголосует Рада,  читайте в материале РБК-Украина.

Главное

  • Почему возник скандал вокруг НАБУ и САП
  • Что предлагает Зеленский в проекте 13533
  • Когда Рада рассмотрит документ президента
  • Какую альтернативу предлагают нардепы

Во вторник, 22 июля, Верховная Рада поддержала законопроект 12414, в который перед вторым чтением внесли правки. Они касались фактического лишения независимости НАБУ и САП.

В частности, генпрокурор получил возможность истребовать любые дела у детективов НАБУ, а также отдавать производства, которые рассматривает Бюро, другим правоохранительным органам. Такие критически важные изменения объясняли тем, что НАБУ надо уберечь от российского влияния, а дела, которые "висят" годами, должны быть сдвинуты с места.

Проект закона в молниеносном темпе прошел комитеты парламента, сразу появился в повестке дня сессии Рады и быстро был проголосован. Свои голоса за него отдали 263 народных депутата, а уже вечером его подписал президент Владимир Зеленский, несмотря на то, что недалеко от Офиса президента уже собирались люди на первые протесты.

Правки вызвали настоящий шок как внутри украинского общества, так и за его пределами. Пока западные партнеры пытались убедить власть, что независимость НАБУ и САП надо вернуть, митинги набирали обороты. На второй день после принятия законопроекта на площадях украинских городов собралось больше людей, чем до этого. Поэтому в Офисе президента были вынуждены прислушаться.

24 июля, на третий день после подписания закона, Зеленский выступил с новым законопроектом. Он по сути полностью "обнулил" предыдущий и предложил свои "предохранители".

Три дня дискуссий

Скандальные правки по работе НАБУ и САП появились довольно неожиданно и также неожиданно быстро были проголосованы Радой. В парламенте цифру "263" на табло встретили аплодисментами и всеобщей радостью. И это довольно очевидно, потому что некоторые из тех, кто голосовал "за", и сами являются фигурантами в делах детективов НАБУ и САП.

Как только завершилось голосование, к журналистам вышли руководители обоих антикоррупционных органов – Семен Кривонос и Александр Клименко. Они заявили, что правки фактически уничтожают антикоррупционную инфраструктуру в Украине и призвали президента Владимира Зеленского ветировать законопроект.

В течение дня критики законопроекта подняли целую волну недовольства – нардепы, которые голосовали против, призвали готовить альтернативу и уже начали собирать под нее голоса. Лидеры общественного мнения и активисты в социальных сетях назначили время и место для протестов.

Зеленский с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов (фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Параллельно с этим западные партнеры один за другим заявляли об обеспокоенности. В частности, союзники напомнили, что независимость НАБУ и САП – одно из условий евроинтеграции Украины. Удивлены изменениями в отношении антикоррупционных органов Украины были, в частности, президент Еврокомиссии, лидеры Франции, Германии и Великобритании, американские конгрессмены. Главный призыв НАБУ и САП нужно вернуть независимость.

"Демонтаж ключевых предохранителей, защищающих независимость НАБУ – это серьезный шаг назад. Независимые институты, как НАБУ и САП, являются жизненно важными для европейского пути Украины. Верховенство права остается в центре переговоров о вступлении в ЕС", – добавила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

В тот же день на защиту правок вышли генпрокурор Руслан Кравченко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Выступая перед журналистами на поздней пресс-конференции, последний, в частности, говорил об определенном влиянии на Бюро со стороны России. Также Малюк дал понять, что в Бюро не спешили с решением этого вопроса, приведя в пример дело против одного из сотрудников НАБУ Виктора Гусарова, которого подозревают в сотрудничестве с Россией.

И оба спикера заверили медиа – НАБУ и САП будут оставаться независимыми, даже несмотря на то, что теперь оба органа полностью подчинены Офису генпрокурора.

"Мы живем в правовом государстве? Я говорю в правовом. Основной закон какой? Конституция. Никто никого не ликвидировал. Я не депутат и не законодатель. И поверьте мне, там то, что они голосовали, это вопрос нардепов, и лучше вам спросить у них. Это будет правильно и логично. Они дадут какие-то детали", – отметил тогда глава СБУ.

Украинцы со вторника протестуют из-за скандального закона (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Также Малюк напомнил скандальные обыски в рядах Нацгвардии, в частности, у бригадного генерала Александра Пивненко. Они, по словам главы СБУ, сильно деморализовали военных в рядах Нацгвардии, поэтому министру внутренних дел Игорю Клименко пришлось несколько недель ездить по бригадам и успокаивать солдат.

Это же РБК-Украина рассказали источники в высших кругах власти. По словам собеседников, причина, почему эти правки появились, была не столько в том, что Офису президента хотелось контролировать Бюро и антикоррупционную прокуратуру.

"У власти были претензии относительно того, что дела проходят мимо них, они узнают об этом из СМИ, при этом само общество спрашивает с них о борьбе с коррупцией", - рассказывает источник издания.

Тем временем недалеко от правительственного квартала в Киеве и в других украинских городах собирались протесты.

По информации РБК-Украина, в одной только столице на площадь Франко за весь вечер в совокупности пришло около 5 тысяч человек. Они с различными лозунгами призывали Зеленского не подписывать законопроект. Но президент его все же подписал, чем вызвал возмущение у протестующих и выкрики "Ганьба!".

Традиционное вечернее обращение Зеленского появилось в сетях аж после полуночи. Президент, как и генпрокурор с главой СБУ, подчеркнул, что есть риск определенного российского влияния на антикоррупционные органы, а дела "на миллиарды висят годами". Но эти слова мало кого убедили, поэтому на следующий день – 23 июля критики законопроекта продолжили собирать голоса за альтернативный проект, а протестующие заявили об очередной волне митингов.

В полдень 23 июля президент встретился с руководителями ключевых правоохранительных органов страны – ГБР, НАБУ, САП, НАПК, а также с министром внутренних дел. Описывая встречу, Зеленский еще раз заявил, что главный враг украинцев это Россия, а производства не должны расследоваться годами. Но и добавил, что протестующие были услышаны, впрочем, не продолжил мысль.

Генпрокурор Руслан Кравченко заверял, что НАБУ и САП останутся независимыми (фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)

Днем в Офисе генпрокурора снова прошла пресс-конференция. Руслан Кравченко, отвечая на вопросы, заявил, что на утренней встрече с президентом речь шла, в частности, о том, что все недовольство законопроектом надо собрать в одно заявление и проработать их в ближайшие недели. Но вечером на площади городов вышло еще больше протестующих, чем в первый день, что, очевидно, немного ускорило процесс.

24 июля, на третий день после принятия скандальных правок, Зеленский объявил, что сделает альтернативное предложение, которое вернет независимость НАБУ и САП, а через несколько часов внес в парламент соответствующий законопроект.

Как рассказывали РБК-Украина собеседники среди депутатов, прохождение нового законопроекта через зал выглядит не такой простой задачей. Во вторник принятие правок к проекту №12414 сопровождалось не только возмущением оппозиции, но и открытой радостью проголосовавших. Антикоррупционные структуры всегда имели в стенах парламента невысокую репутацию, в частности потому, что они регулярно расследовали дела против самих депутатов.

Поэтому теперь получить 226 голосов за новый законопроект Зеленского в сессионном зале – сложная задача, особенно после того, как считанные дни назад этот зал проголосовал за диаметрально противоположное решение. Однако источники в "Слуге народа" склоняются к тому, что он все же будет рассмотрен в зале, для чего депутатов специально "выдернут" из каникул в какой-то из ближайших календарных дней.

Что в президентском проекте

Законопроект 13533 отменяет все процессуальные ограничения для САП, которые были внесены в Уголовный процессуальный кодекс законом 4555-ІХ (законопроект 12414), а также изменения, которые касались подследственности дел НАБУ.

"Действующая редакция УПК содержит потенциальные риски для эффективного функционирования антикоррупционной инфраструктуры в Украине, в частности относительно независимости НАБУ и САП", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Основные изменения:

  • руководитель САП возвращает самостоятельность в управлении САП без контроля со стороны генпрокурора;

  • руководитель САП восстанавливает право сообщать о подозрении должностным лицам, в частности нардепам, кандидатам в президенты Украины, омбудсмену, прокурору САП, директору НАБУ, главе НАПК, премьеру, членам Кабмина, директору ГБР;

  • генпрокурор теряет доступ к материалам дел НАБУ и право давать указания детективам НАБУ;

  • восстанавливается исключительная подследственность НАБУ и запрещается передавать дела НАБУ другим органам;

  • отменяются изменения относительно оснований проведения неотложного обыска (без постановления следственного судьи).

В то же время президентский законопроект вводит проверки на полиграфе работников НАБУ, САП, БЭБ, Офиса генпрокурора, ГБР и Нацполиции, которые имеют допуск к государственной тайне. Как говорится в пояснительной записке, это нужно для защиты антикоррупционных органов от российского влияния.

"Каждый, кто имеет доступ к государственной тайне, – это не только в НАБУ и САП, но и ГБР, наша Национальная полиция - должен пройти проверки на детекторе лжи. И это должны быть регулярные проверки", отметил Зеленский в традиционном вечернем обращении.

Зеленский на фоне протестов внес новый законопроект о САП и НАБУ (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Проверки будут проводиться не реже, чем один раз в два года. Первую такую проверку СБУ должна провести в течение полугода после вступления в силу закона.

Кроме того, законопроект предлагает запретить выезд работников НАБУ за границу во время военного положения, кроме служебных командировок. Соответствующие изменения должны ввести правительство и НАБУ в течение одного месяца

Как на законопроект 13533 реагирует НАБУ и САП

НАБУ и САП поддержали законопроект, который внес в парламент Зеленский. Антикоррупционные органы подтвердили, что документ восстанавливает все их процессуальные полномочия и гарантии их независимости.

"НАБУ и САП приняли участие в подготовке текста и призывают Верховную Раду как можно быстрее принять инициативу президента за основу и в целом. Это позволит предотвратить угрозы для уголовных производств, которые расследуют НАБУ и САП", – говорится в совместном заявлении.

Что же касается идеи Зеленского относительно проверок на полиграфе – то их, как пояснили в Бюро, будет проводить не СБУ, а Управление внутреннего контроля НАБУ.

"Стоит отметить: применение полиграфа в таких случаях – устоявшаяся внутренняя практика Бюро. Работники проходят полиграф во время служебных расследований, назначений и переназначений. Это не новация, а инструмент внутренней добропорядочности", заявили в НАБУ.

Однако в НАБУ подчеркнули, что важно, чтобы методология проверок, утвержденная НАБУ и СБУ, исключала риски вмешательства в оперативную деятельность или давление на работников.

Когда Рада может рассмотреть законопроект 13533

Зеленский внес свой законопроект в Раду как неотложный, поэтому, как заявил спикер парламента Руслан Стефанчук, депутаты рассмотрят его на ближайшем заседании. Когда именно может состояться голосование – пока неизвестно.

Законопроект Зеленского ожидает рассмотрения в Раде (фото: Getty Images)

Дело в том, что на этой неделе депутаты ушли на так называемые "каникулы" – четырехнедельный перерыв в заседаниях. Однако за спикером остается возможность собрать депутатов на внеочередное заседание даже во время "каникул".

По словам депутата от фракции "Голос" Ярослава Железняка, рассмотрение законопроекта Зеленского может состояться уже на следующей неделе. Вероятно, между 29 и 31 июля.

Альтернативное предложение нардепов

Накануне группа из 48 депутатов из разных фракций внесли в парламент собственную инициативу по возвращению независимости НАБУ и САП. Главное отличие депутатского законопроекта, зарегистрированного под номером 13531 – полная отмена изменений, которые были введены скандальным законом.

В проекте Зеленского некоторые из изменений, введенных скандальным законом, не затрагиваются. Например, остается в силе механизм "истребования" материалов с целью проверки генпрокурором, однако теперь за исключением производств НАБУ.

Депутатский законопроект уже передали руководству парламента. Но, учитывая наличие президентской инициативы, документ вряд ли дойдет до рассмотрения в зале.

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Протесты в Украине ожидаемо вызвали довольно бурную реакцию как среди союзников, так и среди врагов. В Службе внешней разведки предупредили, что Кремль стремится использовать митинги в своих интересах. Поэтому в российском сегменте начали появляться новости о том, что украинцы вышли на улицы с призывами капитулировать, свергнуть власть и еще многими заявлениями, которые играют на руку противнику.

Довольно быстрая реакция власти на проблему, которую при желании действительно можно было избежать и вообще не создавать, даст России меньше повода для очередных фейков о "новом украинском майдане". Кроме того, у власти появилась реальная возможность услышать "антикоррупционеров" и создать контакт, а в перспективе сделать этот контакт регулярным и эффективным.

Полномасштабная война, которая длится уже более трех с половиной лет, обострила запрос украинского общества на справедливость. Протесты, которые собрались стихийно и бушевали несколько дней, дали понять, что люди хотят диалога с властью и заставят себя услышать, если их желание не удовлетворить.

К тому же, сам факт протестов показал не только врагам, но и скептикам внутри Европы, что в Украине есть все признаки демократии, несмотря на российские нарративы о "киевском режиме". А сама же украинская власть, в отличие от российской, готова слышать народ и исправлять ошибки, даже если не хочет их публично признавать.

При подготовке материала использовались тексты законопроектов 13533 и 13531, заявления президента Украины Владимира Зеленского, спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, НАБУ и САП.

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