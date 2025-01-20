За неделю энергетики вернули свет для жителей 91 населенного пункта, - ДТЭК

На прошлой неделе энергетики ДТЭК вернули свет более 252 тысячам семей в 91 населенном пункте, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что больше всего восстановлений - в Донецкой области. С 13 по 19 января энергетикам удалось вернуть свет в дома почти 240 тысяч семей. Больше всего восстановлений удалось выполнить на выходные, когда из-за очередного вражеского обстрела был обесточен почти весь север области, а это более 200 тысяч домов.

На Днепропетровщине на прошлой неделе удалось восстановить электроснабжение почти 11 тысяч домов, обесточенных в результате обстрелов. Из-за приближения фронта обстрелы Днепропетровщины участились, из-за чего регулярно повреждаются электросети, а жители области остаются без света.

Кроме того, энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение 800 домов на Киевщине, которые были обесточены в результате вражеских атак. Не оставляет враг и атак Одесской области, здесь за неделю энергетики вернули свет в 764 дома местных жителей.

Напомним, в декабре ДТЭК Рината Ахметова вернул свет 281 тыс. семей в Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Киевской областях.