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За тиждень енергетики повернули світло для жителів 91 населеного пункту, - ДТЕК

Понеділок 20 січня 2025 19:29
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За тиждень енергетики повернули світло для жителів 91 населеного пункту, - ДТЕК Фото: енергетики повернули світло для жителів 91 населеного пункту (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Минулого тижня енергетики ДТЕК повернули світло понад 252 тисячам родин у 91 населеному пункті, що залишилися без електропостачання через обстріли у Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що найбільше відновлень – на Донеччині. З 13 по 19 січня енергетикам вдалося повернути світло в домівки майже 240 тисяч родин. Найбільше відновлень вдалося виконати на вихідні, коли через черговий ворожий обстріл було знеструмлено майже всю північ області, а це понад 200 тисяч осель.

На Дніпропетровщині минулого тижня вдалося відновити електропостачання майже 11 тисяч осель, знеструмлених внаслідок обстрілів. Через наближення фронту обстріли Дніпропетровщини почастішали, через що регулярно пошкоджуються електромережі, а мешканці області лишаються без світла.

Крім того, енергетики ДТЕК відновили електропостачання 800 домівок на Київщині, що були знеструмлені внаслідок ворожих атак. Не полишає ворог і атак Одещини, тут за тиждень енергетики повернули світло у 764 домівки місцевих мешканців.

Нагадаємо, у грудні ДТЕК Ріната Ахметова повернув світло 281 тис. родин у Дніпропетровській, Донецькій, Одеській та Київській областях.

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