ua ru
Пн, 24 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

За неделю энергетики вернули свет в домах 80 тысяч семей, - ДТЭК

Новина українською →
Понедельник 24 июля 2023 20:59
За неделю энергетики вернули свет в домах 80 тысяч семей, - ДТЭК Фото: за неделю энергетики вернули свет в домах 80 тысяч семей (Виталий Носач, РБК-Украина)Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на
Автор: Юлия Бойко

С 17 по 23 июля энергетики ДТЭК вернули свет 80 тысячам семей в 106 населенных пунктах Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

"На минулому тижні ворог зосередив повітряні атаки на Одеську область. Всього за тиждень без світла лишилось 4,7 тисяч родин Одещини. Тільки за одну атаку на історичний центр Одеси 22-23 липня ворог лишив без світла 1 000 клієнтів. Енергетики ДТЕК Одеські електромережі, щойно отримали дозвіл від ДСНС та ЗСУ, оперативно повернули світло всім мешканцям області", - йдеться в ньому.

В компании добавили, что в Донецкой и Днепропетровской областях сохраняется высокая интенсивность обстрелов. Однако энергетики компании возобновили работу разрушенных из-за атак электросетей и вернули свет 69 тысяч семей Донбасса и 6,2 тысяч семей в Днепропетровской области.

"Уже более 500 дней наши энергетики, несмотря на обстрелы, ежедневно возвращают свет в сложных и опасных условиях. С начала полномасштабного российского вторжения мы возобновили поставки света для 8,3 млн семей. Некоторым из них - десятки раз из-за регулярных обстрелов." оменко, генеральный директор ДТЭК Сети.

Ранее сообщалось, что в июне энергетики ДТЭК вернули свет для 277 тыс. семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Электроэнергия
NEWS
Атака дронов на Москву является спецоперацией ГУР, - источники
Атака дронов на Москву является спецоперацией ГУР, - источники
DAILY
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур: Надеюсь, что победа Украины придет в этом году
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр обороны Эстонии Ханно Певкур: Надеюсь, что победа Украины придет в этом году