За неделю энергетики вернули свет в домах 80 тысяч семей, - ДТЭК

С 17 по 23 июля энергетики ДТЭК вернули свет 80 тысячам семей в 106 населенных пунктах Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

"На минулому тижні ворог зосередив повітряні атаки на Одеську область. Всього за тиждень без світла лишилось 4,7 тисяч родин Одещини. Тільки за одну атаку на історичний центр Одеси 22-23 липня ворог лишив без світла 1 000 клієнтів. Енергетики ДТЕК Одеські електромережі, щойно отримали дозвіл від ДСНС та ЗСУ, оперативно повернули світло всім мешканцям області", - йдеться в ньому.

В компании добавили, что в Донецкой и Днепропетровской областях сохраняется высокая интенсивность обстрелов. Однако энергетики компании возобновили работу разрушенных из-за атак электросетей и вернули свет 69 тысяч семей Донбасса и 6,2 тысяч семей в Днепропетровской области.

"Уже более 500 дней наши энергетики, несмотря на обстрелы, ежедневно возвращают свет в сложных и опасных условиях. С начала полномасштабного российского вторжения мы возобновили поставки света для 8,3 млн семей. Некоторым из них - десятки раз из-за регулярных обстрелов." оменко, генеральный директор ДТЭК Сети.

Ранее сообщалось, что в июне энергетики ДТЭК вернули свет для 277 тыс. семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях.