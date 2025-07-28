За день ДТЭК вернул свет более 43 тысячам семей после атак
За сутки энергетики компании ДТЭК вернули свет более 43 тысячам семей Донецкой и Днепропетровской областей. Их дома были без света из-за вражеских обстрелов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Отмечается, что в Донецкой области, которая так же остается центром жестоких боев, энергетикам удалось восстановить электроснабжение 23,3 тысяч домов местных жителей, которые обесточивались в результате обстрелов.
В то же время в Днепропетровской области, которая подвергается вражеским атакам все чаще, вчера удалось вернуть свет в 19,5 тысяч домов.
Энергетики ДТЭК делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.
Напомним, на прошлой неделе энергетикам ДТЭК Рината Ахметова удалось вернуть свет в дома более 160 тысяч семей, чьи дома были без электричества из-за российских атак.
Как сообщалось ранее, по состоянию на 26 июля за сутки энергетики компании ДТЭК вернули свет более 12 тысяч семей Днепропетровской и Донецкой областей. Их дома были без света из-за вражеских обстрелов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.