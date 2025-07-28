За день ДТЭК вернул свет более 43 тысячам семей после атак

За сутки энергетики компании ДТЭК вернули свет более 43 тысячам семей Донецкой и Днепропетровской областей. Их дома были без света из-за вражеских обстрелов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

Отмечается, что в Донецкой области, которая так же остается центром жестоких боев, энергетикам удалось восстановить электроснабжение 23,3 тысяч домов местных жителей, которые обесточивались в результате обстрелов.

В то же время в Днепропетровской области, которая подвергается вражеским атакам все чаще, вчера удалось вернуть свет в 19,5 тысяч домов.

Энергетики ДТЭК делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.