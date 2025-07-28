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За неделю энергетикам удалось вернуть свет 145 тысячам семей после обстрелов, - ДТЭК

Украина, Понедельник 28 июля 2025 18:14
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За неделю энергетикам удалось вернуть свет 145 тысячам семей после обстрелов, - ДТЭК Фото: ДТЭК вернул свет 145 тысячам семей за неделю после атак РФ (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

На прошлой неделе энергетикам компании ДТЭК удалось вернуть свет 145 тысячам семей. Речь о 119 населенных пунктах Днепропетровской, Донецкой и Одесской областей после атак.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Отмечается, что на прошлой неделе энергетики продолжали устранять последствия вражеских обстрелов. Больше всего - в Днепропетровской области, где с 21 по 27 июля удалось восстановить электроснабжение в домах 73,3 тысяч семей.

Донецкая область продолжает оставаться зоной наиболее активных боевых действий. Несмотря на постоянную опасность на прошлой неделе удалось вернуть свет в 68,8 тысяч домов прифронтового региона.

Не оставляет враг обстреливать и Одесскую область, из-за чего без света временно оставались 3,3 тысячи семей. Энергетики восстановили электричество максимально оперативно, как только саперы и военные дали разрешение.

Напомним, неделей ранее энергетикам ДТЭК Рината Ахметова удалось вернуть свет в дома более 160 тысяч семей, чьи дома были без электричества из-за российских атак.

Отметим, что за последние сутки энергетики компании ДТЭК вернули свет более 43 тысячам семей Донецкой и Днепропетровской областей. Их дома были без света из-за вражеских обстрелов.

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ДТЭК Энергетики
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