Неделю думал, что сказать. Шойгу отреагировал на бунт Пригожина

"Не могу не затронуть еще один вопрос, исчерпывающие ответы на который уже дал наш верховный главнокомандующий. Речь идет о попытке 23-25 июня дестабилизировать обстановку в России. Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу", - сказал он на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.

Министр обороны РФ заявил, что провокация Пригожина якобы не повлияла на действия группировок войск. По его словам, солдаты продолжили решать возложенные на них задачи.

Переворот Пригожина

24 июня лидер ЧВК "Вагнера" обвинил российские войска в том, что они ударили по тыловым лагерям его наемников. После этого он со своими наемниками отправился штурмовать Москву. За день они взяли под контроль "Ростов", а до Москвы не дошли 200 км.

Однако мятеж быстро закончился после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. После этого Пригожина и часть его наемников решили отправить в Беларусь.

При этом по состоянию на 1 июля перемещение наемников в Беларусь не фиксировали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.