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С начала полномасштабной войны ДТЭК инвестировал 28 млрд гривен в шахты и ТЭС

Среда 05 марта 2025 16:11
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С начала полномасштабной войны ДТЭК инвестировал 28 млрд гривен в шахты и ТЭС Фото: ДТЭК инвестировал 28 млрд гривен в шахты и ТЭС (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

С начала полномасштабного вторжения компания ДТЭК инвестировала почти 28 млрд грн в восстановление теплоэлектростанций после обстрелов и обеспечение работы угольных шахт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК Рината Ахметова.

Отмечается, что за последние три года инвестиции в ремонты и восстановление теплоэлектростанций составили почти 10 млрд грн.

"Это позволяло энергетикам и ремонтникам в течение лет усиленно работать над восстановлением разрушенных и поврежденных вражескими обстрелами мощностей ТЭС. Таких атак на станции компании с февраля 2022 года было уже более двух сотен", - пояснили в ДТЭК.

Также значительная часть инвестиций была направлена в украинскую угледобычу. В частности, по итогам последних трех лет инвестиции ДТЭК в работу шахт составили почти 18 млрд грн.

"Благодаря этому удалось поддержать необходимые для нужд тепловой генерации запасы топлива", - отметили в ДТЭК.

Отмечается, что инвестиции были направлены на ремонты капитальных горных выработок, комплектацию угольных лав, оснащение шахт проходческим оборудованием, подземный шахтный транспорт и проекты поддержки производственных мощностей.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ДТЭК вернул свет 17 млн семей, чьи дома обесточивались из-за вражеских атак.

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ДТЭК ТЭС
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