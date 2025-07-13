За неделю дроны-перехватчики сбили сотни "Шахедов", - Зеленский

Глава государства рассказал, что за неделю оккупанты выпустили по Украине:

более 1800 дронов;

более 1200 авиабомб;

83 ракеты.

"Россияне усиливают террор против городов и общин, чтобы все больше запугивать наших людей", - отметил президент.

По его словам, несмотря на такой план Москвы, были и хорошие результаты работы сил противовоздушной обороны.

"Особенно хорошо показывают себя дроны-перехватчики - уже сотни сбитых российско-иранских "Шахедов" за эту неделю. И каждая встреча с партнерами на этой неделе была о масштабировании этой технологии", - добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что россияне используют "Шахеды" как инструмент для затягивания войны. Такую угрозу необходимо нейтрализовать, чтобы заработала дипломатия.

"Надеемся на выполнение всех договоренностей, которые усилят нашу защиту. Рассчитываем на сильные решения США, Европы, "семерки" (G7 - ред.) и всех партнеров", - добавил президент.