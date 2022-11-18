Неделя или две: Садовой призвал готовиться к затяжным отключениям света

Во Львове нужно готовиться к затяжным отключениям электроэнергии, когда без света и тепла придется жить не день или два, а неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Львовского городского головы Андрея Садового в эфире национального телемарафона.

"Мы работаем. У нас есть до 1000 пунктов обогрева во Львове", - говорится в заявлении.

Садовой объяснил, что сейчас выстраиваются большие локации, где можно будет зарядить телефон или попить чаю.

"Мы готовимся к ситуации, когда без света и тепла нужно будет жить не день или две, а неделю или две недели", - добавил городской голова.