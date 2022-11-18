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Неделя или две: Садовой призвал готовиться к затяжным отключениям света

Фото: Жителей Львова призвали готовиться к затяжным отключениям света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Во Львове нужно готовиться к затяжным отключениям электроэнергии, когда без света и тепла придется жить не день или два, а неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Львовского городского головы Андрея Садового в эфире национального телемарафона.

"Мы работаем. У нас есть до 1000 пунктов обогрева во Львове", - говорится в заявлении.

Садовой объяснил, что сейчас выстраиваются большие локации, где можно будет зарядить телефон или попить чаю.

"Мы готовимся к ситуации, когда без света и тепла нужно будет жить не день или две, а неделю или две недели", - добавил городской голова.

Напомним, что для полного восстановления объектов энергетической инфраструктуры во Львовской области необходимо от 8 месяцев до 1 года.

Ранее россияне выпустили по Львовской области более 10 ракет.

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Андрей СадовыйЛьвовЛьвовская областьЭлектроэнергияВойна в Украине