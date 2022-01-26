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"Титули важливіші за гроші". Льюїс про можливе скасування реваншу Усик - Джошуа

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Середа 26 січня 2022 12:59
"Титули важливіші за гроші". Льюїс про можливе скасування реваншу Усик - Джошуа Фото: Леннокс Льюїс (twitter.com/LennoxLewis)
Автор: РБК-Україна

Колишній чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBC, IBF, WBA Леннокс Льюїс прокоментував чутки про можливе скасування бою Олександр Усик - Ентоні Джошуа.

Детальніше читайте - в матеріалі РБК-Україна.

Леннокс Льюїс у своєму Twitter відповів на запитання фаната, чи взяв би він 15 мільйонів за відмову від чемпіонського бою: "Ні! І перш ніж говорити про Тайсона, відмовтеся від грошей… просто пам’ятайте, я не втрачав титули. Я б спочатку повернув свої пояси. Це не порада чи критика Ей Джея (Ентоні Джошуа). Це саме те, що я б зробив у такій ситуації".

Що відомо про бій Усик - Джошуа

Британське видання The Telegraph зазначає, що Ентоні Джошуа близький до того щоб погодитись на гонорар в 15 млн фунтів та відмовитись від бою проти Олександра Усика.

Команда Олександра Усика вже веде переговори про наступний бій із Тайсоном Ф'юрі.

"Така ймовірність є. Такий бій обговорюється з листопада. Але поки що немає остаточної позиції, тому що тривають переговори", - уточнив РБК-Україна промоутер Усика Олександр Красюк.

Нагадаємо, що Ентоні Джошуа у вересні поступився Олександру Усику й втратив чемпіонські пояси за версією WBA, IBF, WBO та IBO.

З того часу велись перемовини про реванш. За словами промоутера Едді Хірна, Ентоні Джошуа активував пункт в контракті про бій-реванш: "Джошуа вже приступив до тренувань. Він активував пункт про реванш, і ми побачимо другий його бій з Усиком навесні. Джошуа хоче швидше повернутися в гру".

Нагадаємо, що Джошуа може відмовитися від реваншу з Усиком. Українець має намір битися з Ф'юрі.

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