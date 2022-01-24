Джошуа може відмовитися від реваншу з Усиком. Українець має намір битися з Ф'юрі

За інформацією британського видання "The Telegraph" , Ентоні Джошуа може відмовитись від реваншу проти Олександра Усика, якщо йому заплатять відступні 15 мільйонів фунтів.

Команда Олександра Усика веде переговори про наступний бій із Тайсоном Ф'юрі. Таким чином, Ентоні Джошуа може відмовитися від реваншу за відступні.

Про це РБК-Україна розповів промоутер Усика Олександр Красюк.

"Така ймовірність є. Такий бій обговорюється з листопада. Але поки що немає остаточної позиції, тому що тривають переговори", - уточнив Красюк.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Ентоні Джошуа може відмовитись від реваншу з Олександром Усіком на користь Тайсона Ф'юрі.

У такому разі британець отримає відступні право провести наступний поєдинок з переможцем бою Усік-Ф'юрі.

Що відомо про бій Усик - Джошуа

Британське видання зазначає, що Ентоні Джошуа близький до того щоб погодитись на гонорар в 15 млн фунтів та відмовитись від бою проти Олександра Усика.

Нагадаємо, що Ентоні Джошуа у вересні поступився Олександру Усику й втратив чемпіонські пояси за версією WBA, IBF, WBO та IBO.

З того часу вельсь перемовини про реванш. За словами промоутера Едді Хірна, Ентоні Джошуа активував пункт в контракті про бій-реванш: "Джошуа вже приступив до тренувань. Він активував пункт про реванш, і ми побачимо другий його бій з Усиком навесні. Джошуа хоче швидше повернутися в гру".

Хто такий Тайсон Ф’юрі

Тайсон Ф’юрі 33-й річний британський боксер, чемпіон світу з боксу у важкій вазі за версією WBC (єдиний пояс яким не володіє Усик).

Останній свій бій провів 9 жовтня, в якому захищав своє чемпіонство від Деонтея Вайлдера. Ф’юрі переміг нокаутом в 11-у раунді.

Ф’юрі отримав світове визнання після перемоги на д Володимиром Кличком в 2015 році. В тому бою Ф’юрі завоював чемпіонські поси за версією IBF, IBO. WBO, WBA.

Раніше повідомлялось що навесні Тайсон Ф’юрі має провести бій проти Ділліана Вайта. Але журналіст Майкл Бенсон давав інформацію, що перемовини про бій Ф’юрі-Вайт триватимуть до 26 січня, але як ми бачимо все може змінитися і Ділліан Вайт може отримати свій бій пізніше.

Сам Тайсон Ф’юрі давав прогноз на можливий реванш Усика з Джошуа. "У Джошуа не вистачить сміливості, щоб знову битися з Усиком. Усик як слід розіб'є Джошуа наступного разу. Забудьте про перемогу за очками, Усик його нокаутує», – сказав Ф'юрі.