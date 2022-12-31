Титул Месси, рекорд Ферстаппена, триумф Усика и другие: каким был 2022 год в спорте

Январь. Главным спортивным событием начала года традиционно стал Australian Open. Первый турнир "Большого шлема" не обошел скандал. Перед стартом соревнований австралийские власти аннулировали визу 9-кратного победителя мэйджора Новака Джоковича.

Серб с особым мировоззрением оказался в рядах антивакцинаторов, да еще и предоставил сомнительный тест об отсутствии COVID. После депортации балканца в финале сошлись Рафаэль Надаль и Даниил Медведев. Сильнее оказался испанец, который только во второй раз триумфовал в Мельбурне и прервал 3-летнюю гегемонию Джоковича.

Февраль. Блюдом для болельщиков во второй месяц года стали зимняя Олимпиада. Игры в Пекине завершились триумфом Норвегии в общем медальном зачете (37 наград). Олимпийскими чемпионами стали тамошние биатлонисты, лыжники, прыгуны с трамплина, конькобежцы. Звездный Йоханнес Бе увез домой 4 "золота".

Выступление сборной Украины снова стало холодным душем. Единственная награда – заслуга фристайлиста Александра Абраменко. Он завоевал "серебро" в акробатике. О состоянии отечественного зимнего спорта лучше всего говорит итоговый медальный зачет, где Украину обошли такие "зимние" сборные как Новая Зеландия и Австралия.

24 февраля и последующие дни. Дата, которой суждено навсегда быть водоразделом в истории Украины, стала тяжелой и для отечественного спорта. Приостановленные чемпионаты в командных видах так и не возобновились, сотни спортсменов стали вынужденными переселенцами либо беженцами, разрушена инфраструктура.

Мир реагировал как мог. УЕФА фактически мгновенно отправил российские команды в еврокубках вслед за российским военным кораблем, а осенью еще и отказал России в участии в отборе к Евро-2024. С ФИФА ситуация более сложная. Жадная к кровавым деньгам структура выбросила россиян из плей-офф квалификации к ЧМ-2022 только тогда, когда встречаться с ней отказались все потенциальные соперники.

Инертная позиция и у Международного олимпийского комитета. Там судьбы российских спортсменов и в основном пропагандистов Путина по совместительству отдали в руки профильных федераций. Кто-то забанил РФ и Беларусь полностью, другие – наказали только сборные и позволили тихоням выступать под нейтральным флагом индивидуально.

Март. Под давлением сборных разных стран МОК отстранил россиян и белорусов от участия в Паралимпиаде. Как следствие, Игры стали проявлением воли украинцев не только к спортивным победам при любых условиях, но и стремлениям к жизни и свободе. Украина финишировала второй в медальном зачете, уступив только Китаю.

Наши паралимпийцы всего завоевали 29 наград. В частности, 11 медалей стали золотыми. В биатлонных соревнованиях призы высшего достоинства выиграли Оксана Шишкова (2), Ирина Буй, Людмила Ляшенко, Виталий Лукьяненко (2), Григорий Вовчинский, Александр Казик, в лыжных гонках – Александра Кононова и та же Шишкова, а также мужская сборная Дмитрия Суярко, Василия Кравчука, Анатолия Ковалевского и того же Вовчинского (эстафета).

Апрель. Посреди весны разразился скандал в Федерации биатлона Украины. Пока часть спортсменов оказалась в рядах Нацгвардии для защиты родины, подозрительное молчание натурализованных россиянок закончилось информацией об их счастливом возвращении в Россию. Президент федерации Бринзак заверил – уехали самостоятельно, поскольку 24 февраля находились за пределами Украины.

Но здесь ведущие украинские биатлонисты наперегонки обвинили функционера во лжи. И добавили – последней. По их словам, Бринзак лично вывез россиянок из Украины, пока их соотечественники "по-братски" бомбили наши города и убивали украинцев. Финал истории закономерен – четверть века деятеля в должности президента ФБУ закончились.

Май. На рубеже 80-х и 90-х с легкой руки Гари Линекера закрепилось описание футбола как явления, где играют 22 футболиста, а выигрывают немцы. Похоже, ее можно перефразировать относительно Лиги чемпионов. Здесь соперничают 32 команды, а триумфатором становится мадридский "Реал". Королевский клуб в этом году завоевал 14-й трофей и пятый за 8 лет.

Финал против "Ливерпуля", однако, был нетипичным. Мерсисайдцы играли первым номером и за 90 минут нанесли 23 удара в направлении ворот мадридцев (9 – в створ), но проиграли 0:1. На старте второго тайма "Реал" разыграл образцовую атаку, на финише которой Винисиус замкнул диагональный удар-прострел Вальверде.

Июнь. Свой гегемон появился и в Национальной баскетбольной ассоциации. В июне за океаном завершился финал плей-офф, в котором ведомый Стефом Карри "Голден Стэйт" обыграл в серии "Бостон Селтикс" (4:2). Лидер "Уорриорз" стал MVP финала, а команда завоевала четвертый титул за семь лет (2015, 2017, 2018, 2022).

Впоследствии разыграли и хоккейный Кубок Стэнли. "Тампа-Бэй Лайтнинг" в третий раз подряд пробилась в финальную серию, но в этот раз уступила. "Колорадо Эвеланш" начали с победы в овертайме (4:3) и фантастического разгрома (7:0), но "молнии" пришли в себя и после двух побед вышли на шестой матч финала с целью сравнять счет в серии. Не удалось – 1:2 и Кубок Стэнли в третий раз за 26 лет уехал в Денвер.

А вот сборная Украины оформить путевку на ЧМ-2022 не смогла. На эмоциях гражданского патриотизма "сине-желтые" разбили Шотландию в полуфинале плей-офф квалификации (3:1) с голами Ярмоленко, Яремчука и Довбика. Однако последний вызов – сборная Уэльса – оказался для команды Александра Петракова неподъемным. Драматический гол Бейла-Ярмоленко со стандарта оказался единственным в Кардиффе...

Июль. Главным спортивным событием середины лета стал Уимблдонский турнир. Организаторы травяного мэйджора оказались самыми принципиальными во всем теннисном сообществе, выгнав россиян и белорусов из турнира без двойных условий вроде нейтральных флагов. ATP и WTA наказали легендарный турнир миллионными штрафами, но respect от Украины эти беды перевесит.

Что касается соревнований, то у мужчин интриги не получилось. Новак Джокович завоевал свой 7-й титул в пригороде Лондона, одолев сенсационного финалиста Ника Кирьоса в четырех сетах. А вот в женском турнире триумфовала 17-я сеянная Елена Рыбакина из Казахстана, которая в стиле древних мудростей наблюдала как рядом вылетают фавориты (Свентек, Контавейт, Халеп и другие). В финале уроженка Москвы одолела Онс Жабер (3:6, 6:2, 6:2).

Август. Завершалось лето главным боксерским событием года. В аравийской Джидде состоялся бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Непростой для украинца поединок завершился победой с раздельным решением судей. Один поддержал Джошуа, дуэт других – действующего чемпиона IBF, WBA, WBO, IBO, который еще и забрал вакантный титул The Ring.

Последний стал свободным после объявления о завершении карьеры Тайсона Фьюри. Скандальный британский боксер целый год уходил и возвращался, ругал других тяжеловесов и пытался организовать хоть какой-нибудь звездный бой. Переговоры о поединке за звание абсолютного чемпиона мира с Усиком продолжаются до сих пор.

Сентябрь. Первый месяц осени был успешным для командных видов. Сенсацией волейбольного Мундиаля стала сборная Украины. Команда Угиса Крастиньша дошла до четвертьфинала, где драматически уступила хозяевам – Словении (1:3). Этот результат, однако, стал для "сине-желтых" лучшим в истории и предоставил право сразиться за место на Олимпиаде-2024.

Тем временем футбольная Украина U-21 завоевала путевку на Евро-2023. Подопечные Руслана Ротаня в плей-офф отбора обыграли словаков (2:3, 3:0). Героем молодежки стал Даниил Сикан, оформивший хет-трик в домашнем поединке сборной. В июне-июле команда сразится и за медали, и за место на Играх в Париже.

Октябрь. Десятый месяц года ознаменовался церемонией награждения "Золотого мяча". Впервые с 2007 года серьезными претендентами на приз не были ни Роналду, ни Месси. В конце концов награда досталась форварду "Реала" Кариму Бензема. В сезоне 2021/22 он провел 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 44 мяча и отдал 15 результативных передач, и привел "сливочных" к победам в чемпионате Испании, Лиге чемпионов и Суперкубке Испании.

Ноябрь. Конец осени стал и финалом сезона-2022 в Формуле-1. В отличие от предыдущего года, в нынешней кампании интриги фактически не было. Да, начался сезон с двух побед Леклера ("Феррари") в трех гонках. Однако уже после шестого этапа (Гран-при Испании) лидером общего зачета стал Макс Ферстаппен. Пилот "Ред Булла" не просто досрочно забрал титул, но и побил рекорд Шумахера-Феттеля по победам в сезоне (15 против 13-ти).