Тетя вывезла в РФ и оформила российское гражданство: в Украину вернули 16-летнего парня

В Украину удалось вернуть 16-летнего парня, которого в Россию вывезла тетя и принудительно оформила гражданство страны-агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Украинской сети по правам ребенка.
Как сообщается, у 16-летнего Святослава нет родителей. Их ему заменял старший брат, который с началом полномасштабной войны с РФ пошел служить в ВСУ. В это время мальчик жил с тетей в Лисичанске Луганской области.
Когда находиться в городе стало очень опасно, тетя вывезла парня в Воронежскую область, хотя раньше обещала старшему племяннику вывезти брата в другой город Украины.
В РФ без согласия Святослава тетя оформила ему русское гражданство и устроила российскую школу.
Старший брат Святослава искал возможности вернуть его в Украину. На фронте он получил тяжелое ранение, поэтому сейчас передвигается на протезах, но хотел самостоятельно заботиться о младшем брате и воспитывать его.
Отмечается, что воплотить мечту братьев удалось благодаря профессиональным и слаженным усилиям команды Украинской сети по правам ребенка в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Украины, Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и дипломатов.
Сегодня Святослав пересек польско-украинскую границу и наконец обнял брата.
"История Святослава - один из случаев возвращения из депортации украинских детей, незаконно вывезенных в РФ. Однако еще тысячи несовершеннолетних украинцев и украинок ждут своей возможности встретиться с родными, с которыми их незаконно разлучили россияне", - подчеркнули в Украинской сети за права ребенка.
С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне массово депортируют украинских детей в Беларусь, РФ и в оккупированный Крым. Также содержат их на временно захваченных территориях.
По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, Россия незаконно депортировала более 19 тысяч украинских детей.
Именно депортация украинских детей стала причиной выдачи МКС ордера на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
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