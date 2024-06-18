Тетя вывезла в РФ и оформила российское гражданство: в Украину вернули 16-летнего парня

В Украину удалось вернуть 16-летнего парня, которого в Россию вывезла тетя и принудительно оформила гражданство страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Украинской сети по правам ребенка.

Как сообщается, у 16-летнего Святослава нет родителей. Их ему заменял старший брат, который с началом полномасштабной войны с РФ пошел служить в ВСУ. В это время мальчик жил с тетей в Лисичанске Луганской области.

Когда находиться в городе стало очень опасно, тетя вывезла парня в Воронежскую область, хотя раньше обещала старшему племяннику вывезти брата в другой город Украины.

В РФ без согласия Святослава тетя оформила ему русское гражданство и устроила российскую школу.

Старший брат Святослава искал возможности вернуть его в Украину. На фронте он получил тяжелое ранение, поэтому сейчас передвигается на протезах, но хотел самостоятельно заботиться о младшем брате и воспитывать его.

Отмечается, что воплотить мечту братьев удалось благодаря профессиональным и слаженным усилиям команды Украинской сети по правам ребенка в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Украины, Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и дипломатов.

Сегодня Святослав пересек польско-украинскую границу и наконец обнял брата.

"История Святослава - один из случаев возвращения из депортации украинских детей, незаконно вывезенных в РФ. Однако еще тысячи несовершеннолетних украинцев и украинок ждут своей возможности встретиться с родными, с которыми их незаконно разлучили россияне", - подчеркнули в Украинской сети за права ребенка.