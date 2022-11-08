До тысячи погибших оккупантов в сутки: почему растут потери россиян на фронте

Потери среди российских военных на войне против Украины растут, так как они увеличили количество атак, в том числе, за счет притока мобилизированных. Как известно, атакующая сторона несет больше потерь чем та, которая обороняется.

Об этом готовится в материале РБК-Украина " Готова ли Россия оставить Херсон и что происходит на фронтах Донбасса ".

Также сообщается, что на войне в Украине находятся уже десятки тысяч российских мобилизованных.

"Их бросают сразу на поле боя, чтобы в авральном порядке восстанавливать небоеспособные подразделения", - говорится в материале.

Отмечается, что после пополнение своих рядов оккупанты нарастили атаки одновременно на нескольких участках фронта, которые имеют для них принципиальное значение. Так, с помощью притока новобранцев захватчики пытаются не просто организовать оборону уже оккупированных территорий, но и проводить наступательные действия.

Российское командование бросает в бой совсем неподготовленных и необученных солдат. Отсюда следует и рост числа погибших захватчиков, которые мы видим в ежедневной сводке Генерального штаба. Так, если еще две недели назад количество потерь российской армии было в пределах 200-500 человек, то в последнее время оно достигает тысячи.

"Мы слышали заявление главнокомандующего Валерия Залужного о том, что, по крайней мере, втрое увеличилась интенсивность российских атак - до 80 атак в сутки. Соответственно, атакующая сторона несет безумные потери. Они в три-пять, а иногда и в 10 раз больше, чем потери украинских военных, которые держат оборону", - объяснил экс-начальник пресс-службы Генштаба, полковник Владислав Селезнев.