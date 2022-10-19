Льготы ограничат. Когда беженцы начнут платить за жилье в Польше

В Польше сократят помощь украинским беженцам, пользующимся убежищем более 4 месяцев. Правительство также дорабатывает систему выплат для украинцев во избежание злоупотреблений.

Какие изменения запланированы и когда их начнут вводить, TRAVEL РКБ-Украина рассказывает со ссылкой на PAP.

О нововведениях рассказал уполномоченный правительства Польши по делам беженцев из Украины Павел Шефернакер. По его словам, в Польше находятся миллион украинских беженцев, и государство пытается создать условия, чтобы эти люди как можно лучше могли адаптироваться.

"Поскольку Польша открыта для беженцев, хочет их поддерживать, не может быть так, что есть люди, которые определенным образом обманывают эту систему. Мы еще более уплотним систему льгот, чтобы не происходило никаких нарушений в вопросе выплат средств", – заявил чиновник.

Фото: Центр коллективного проживания беженцев в Польше (notesfrompoland.com)

Поскольку более половины беженцев стали легально работать, правительство планирует ввести оплату мест коллективного проживания. Сейчас в Польше насчитывается около 80 тысяч украинцев, проживающих в таких помещениях – это переоборудованные торговые залы, пожарные депо, пансионаты, склады.

"С 1 января мы хотим ввести 50% собственного участия в оплате для тех лиц, которые находятся в центрах временного размещения более 120 дней", – отметил Шефернакер.

На 100% оплаты стоимости проживания в коллективных центрах планируется перевести беженцев в середине 2023 года.

Бесплатное жилье и питание останутся для тех, кто только что прибыл в Польшу – государственная программа помощи рассчитана на 120 дней. Также планируется освободить от оплаты незащищенные категории бегущих от войны: людей с инвалидностью, пенсионеров, многодетных матерей-одиночек.

Такие изменения в закон о помощи беженцам из Украины планируют внести до конца года.

Напомним, мы писали, сколько украинцев остаются в Латвии из-за войны.