Тысячи участников из 150 стран: главные итоги SBC Summit Lisbon 2025 в Лиссабоне

В этом сентябре в Лиссабоне прошло одно из самых масштабных событий в сфере игорного бизнеса и технологий - SBC Summit Lisbon 2025. Более 30 тысяч участников из 150 стран собрались, чтобы представить новые продукты в игровой индустрии и обсудить ключевые тренды.

Особое внимание было уделено вопросам мониторинга поведения игроков, защиты их прав и профилактики лудомании.

На саммите присутствовала группа экспертов от Украины - представители Центра общественного здоровья МОЗ Украины, Национальной социальной сервисной службы Украины, МОН Украины и ОС "Центр ответственной игры" (RGC). Экспертная группа приехала изучать, как в других странах функционирует система защиты игроков и как этот опыт можно эффективно применить дома. Для Украины это шанс заложить основу уникальной национальной программы противодействия лудомании.

Эта поездка стала возможной в рамках программы международного обмена опытом с Центром ответственной игры при поддержке компании FAVBET, которая является генеральным меценатом проекта. Программа реализуется в сотрудничестве с государственными учреждениями, экспертами охраны психического здоровья и представителями бизнеса.

Европейские практики, которые могут изменить Украину

На саммите организовали десятки тематических зон для обсуждения актуальных для индустрии тем. Одной из самых активных стала Player Protection (Защита игроков). Там делились опытом и дискутировали о том, как технологии Big Data и искусственный интеллект помогают выявлять зависимость на ранних этапах.

Наших представителей заинтересовал опыт защиты игроков Великобритании. Там работает система GAMESTOP, позволяющая добровольно заблокировать доступ к играм у всех операторов одновременно. Подобные модели уже обсуждают для Украины с учетом национальных реалий.

Также эксперты представили цифровые решения для поддержки игроков. Речь о приложениях для эмоциональной стабилизации и онлайн-платформ групповой терапии.

В Украине уже создана база для ответственной игры: действует социальный стандарт, операторы работают с обязательными лимитами, а государство и бизнес вместе строят безопасную среду для игроков. Но опыт международных коллег открывает новые возможности и показывает, где систему можно улучшить.

"Это был не просто саммит, а пространство, где рождаются новые подходы. Мы привозим в Украину идеи, которые могут изменить наше законодательство, бизнес-модели и систему поддержки игроков", - подытожила Татьяна Синицкая, руководитель психологического направления ОС "Центр ответственной игры" (RGC).

Участие украинцев в SBC Summit Lisbon стало очередным шагом к формированию национальной стратегии ответственной игры с учетом международных стандартов и локальных вызовов. После Лиссабона запланированы визиты в Швецию, Литву и Эстонию, где украинская команда получит опыт работы реабилитационных центров и системы контроля игорной индустрии.

Бизнес поддерживает культуру ответственной игры

FAVBET поддерживает развитие RGC по международному обмену опытом. Такое сотрудничество бизнеса и государственных и общественных институтов является показательным примером того, как операторы азартных игр могут активно участвовать в формировании ответственного рынка в Украине. В рамках предыдущего проекта RGC по внедрению социальных услуг для лиц с игровой зависимостью уже открыт первый в Украине центр психологической поддержки игроков "Пространство жизни".

"Опыт таких саммитов помогает создавать в Украине действенную систему с человечным подходом, технологическими решениями и государственной координацией. Наша поддержка соответствующих социальных инициатив и мероприятий является вкладом в развитие культуры ответственной игры", - комментируют в Favbet.