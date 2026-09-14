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Китай опасается усиления союза Путина и Ким Чен Ина

04:25 14.09.2026 Пн
3 мин
Военные и стратегические связи между РФ и КНДР реально беспокоят Пекин
aimg Юлия Маловичко
Китай опасается усиления союза Путина и Ким Чен Ина Фото: диктатор РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын (Getty Images)
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Китай озабочен углублением связей между РФ и Северной Кореей. В Пекине опасаются, что усиление союза диктатора Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ина может снизить их влияние на Пхеньян и дестабилизировать ситуацию в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

По оценке издания, главная проблема для Китая состоит в том, что Северная Корея, благодаря российской поддержке, постепенно становится сильнее и увереннее в своих возможностях.

"Китайский лидер Си Цзиньпин также обеспокоен тем, что укрепление связей между Путиным и Ким Чен Ином снизит его влияние на Пхеньян", - говорится в материале.

При этом официальные и научные источники в Китае отмечают, что Пекин не заинтересован в формировании тесного трехстороннего военного союза с участием Китая, России и КНДР.

Хотя сотрудничество Москвы и Пхеньяна оказывает дополнительное давление на США и их союзников, Китаю такой альянс может ограничить его собственные стратегические возможности.

Что получает КНДР от России

По данным Forbes, с октября 2024 года Северная Корея направила в Россию более 16 тысяч военнослужащих и передала более 15 миллионов артиллерийских снарядов. Пхеньян также снабжал РФ ракетами KN-23 и KN-24.

В то же время Россия, как отмечает издание, помогает КНДР получать доступ к военным технологиям. Речь идет, в частности, о системах противовоздушной обороны, технологиях беспилотников и других разработках.

Северная Корея также может получить от РФ доступ к автономным беспилотникам с искусственным интеллектом и реактивными двигателями.

"Благодаря российской помощи ядерная программа и космические проекты Северной Кореи набирают обороты, что придает смелости Ким Чен Ину", - констатирует Forbes.

По оценкам издания, Пхеньян может зарабатывать от 7,7 до 14,4 млрд долларов на продаже вооружений России и развертывании своих военных на ее территории.

Почему это беспокоит Пекин

Китай опасается, что усиление КНДР может привести к новым провокациям и просчетам со стороны Пхеньяна. Это, в свою очередь, способно подтолкнуть США, Южную Корею и Японию к более тесному сотрудничеству в сфере безопасности.

Кроме того, усиление военных возможностей Северной Кореи может подтолкнуть Сеул и Токио к рассмотрению вопроса о создании собственного ядерного оружия.

Отношения Китая и КНДР при этом исторически были непростыми. Forbes отмечает, что между странами была конкуренция, напряженность и недоверие. Пекин заинтересован прежде всего в стабильности Северной Кореи, но не обязательно в том, чтобы она становилась сильнее.

На этом фоне Москва и Пхеньян сближаются все активнее. За последние 18 месяцев между Россией и КНДР состоялось 23 визита на высоком уровне с участием министров, тогда как между Китаем и Северной Кореей всего восемь.

Forbes считает, что отношения России и КНДР носят преимущественно прагматический, транзакционный характер. Однако для Китая их стремительное углубление создает больше вызовов, чем возможностей.

"По мере того, как Москва углубляет свои военные и стратегические связи с Пхеньяном, Пекин рискует потерять часть своего влияния на Северную Корею, в то же время сталкиваясь с все более непредсказуемым соседом на своих границах", - заключает издание.

Напомним, в прошлом месяце российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва и Пхеньян активно сотрудничают во всех сферах и координируют усилия для региональной безопасности.

Также сообщалось, что война в Украине дает Северной Корее новое преимущество - участие в боевых действиях позволило Пхеньяну получить современный боевой опыт и испытать собственные ракетные системы.

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