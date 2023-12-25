Тысячи мигрантов с юга Мексики пешком отправились в сторону границы США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

К походу мигрантов могли присоединиться около 7000 человек, преимущественно из южной и центральной части Америки, в том числе тысячи детей.

Они ушли всего за несколько дней до того, как госсекретарь США Энтони Блинкен должен обсудить с президентом Мексики Лопесом Обрадором пути ограничения массовой миграции. Несколько пограничных переходов недавно были закрыты из-за наплыва мигрантов.

Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден и его мексиканский коллега Андрес Мануэль Лопес Обрадор разделяют обеспокоенность по поводу резкого увеличения количества мигрантов, пересекающих их общую границу.

Количество людей, задержанных на южной границе США, превысило два миллиона как в 2022, так и в 2023 финансовых годах.

Мигранты из каких стран отправились в сторону США

Местные СМИ сообщили, что большинство мигрантов были из Кубы, Гаити и Гондураса, но некоторые прибыли даже из Бангладеш и Индии.

Многие рассказали, что решили присоединиться к каравану после нескольких месяцев ожидания разрешений на транзит. В первое утро мигранты преодолели около 15 км, отправившись в путь на рассвете 24 декабря. Один мигрант из Гондураса рассказал, что покинул свою родную страну, спасаясь от преступной группировки, которая угрожала его убить.

По данным Министерства внутренней безопасности США, только в сентябре 2023 года пограничный патруль задержал более 200 000 мигрантов, которые незаконно пересекли границу США и Мексики.

Как мигранты связаны с помощью Украины от США

Президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 миллиардов долларов. Большинство из этих средств (около 60 млрд. долларов) хотят направить на помощь Украине. Также пакет предусматривал помощь Израилю и Тайваню.

Республиканцы верхней палаты Конгресса США отказываются поддерживать инициативу. Они требуют, чтобы Белый дом внес более радикальные предложения по защите границы США с Мексикой.

Недавно Bloomberg писало, что президент Джо Байден предложил изменения в пограничной политике США, повышающие перспективы двухпартийного соглашения по помощи Украине.