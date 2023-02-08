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Тысячи мариупольцев вынуждены становиться на учет в "центре занятости", чтобы выжить

Фото: жителям временно оккупированного Мариуполя не за что жить (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Тысячи мариупольцев ежедневно выстраиваются в очередь в "центр занятости" оккупационных властей, надеясь на любую работу, чтобы выжить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Гуманитарки нет. Денег нет. Налицо только злоба, нищета и потребность выжить любой ценой", - подчеркивает Андрющенко.

И добавляет: дело в том, что время "глупых денег из воздуха" прошло. В городе тотальная безработица. Больше нет нужды в таком количестве разнорабочих, и даже квалифицированный труд занят россиянами.

"Поэтому чтобы выжить, ты должен стать на учет в надежде получить копейки социальной выплаты по безработице", - объясняет советник такие очереди возле "центров" оккупационных властей.

На днях РБК-Украина сообщало, что в Мариуполе оккупанты устраивают конфликты между собой прежде всего на этнической почве.

Кроме того, мы писали, что в оккупированном Мариуполе массово проверяют телефоны у школьников - ищут "нацистскую" символику.

Добавим, оккупанты могут полностью отключить интернет в Мариуполе.

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Мариупольокупанти