Тысячи людей без света и ранен работник ДТЭК: РФ атаковала энергообъект в Одесской области

"В ночь на 29 октября враг совершил очередную массированную атаку по гражданской инфраструктуре Одесской области. Несмотря на активную работу ПВО, зафиксировано повреждение объектов энергетической и транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении Кипера.

Как добавили в компании, под удар попал энергетический объект "ДТЭК Одесские электросети". В результате атаки пострадал один работник энергетической компании, ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Из-за обстрела часть потребителей временно осталась без электроснабжения. Энергетики уже работают над восстановлением сетей. Объекты критической инфраструктуры обеспечены питанием от генераторов.

В компании "ДТЭК" уточнили, что повреждения энергетического оборудования являются значительными, а ремонтные работы потребуют длительного времени.

По состоянию на утро энергетики смогли подключить 7 тысяч клиентов из резервных источников, однако еще около 27 тысяч семей остаются без света.

Обновлено в 9.55

Как проинформировали в пресс-службе ГСЧС Украины, все возгорания ликвидированы. На месте происшествия работали 21 спасатель, шесть единиц техники ГСЧС и пожарный поезд "Укрзализныци".

Спасатели также обнародовали кадры с места происшествия и процесса тушения пожара.

Фото: в результате ночной российской атаки возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры (t.me/dsns_telegram)