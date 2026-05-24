Тысячи людей эвакуируют из Калифорнии из-за угрозы мощного взрыва на заводе химикатов

05:59 24.05.2026 Вс
2 мин
Резервуар со смертельным ядом нагрелся до такого предела, что могу взорваться в любой момент
Филипп Бойко
Тысячи людей эвакуируют из Калифорнии из-за угрозы мощного взрыва на заводе химикатов Фото: бак с химикатами на заводе в пригороде Лос-Анджелеса (Скриншот)
В Южной Калифорнии резервуар с опасными химикатами начал стремительно нагреваться, несмотря на попытки спасателей его охладить. Риск масштабного взрыва и выброса токсичных веществ остается критическим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Honolulu Star-Advertiser.

Пожарные обнаружили, что неисправная емкость с токсичным веществом нагревается изнутри. Это происходит вопреки постоянному поливу водой, поэтому власти приказали эвакуировать десятки тысяч людей в Гарден-Гроув.

Внутри находится метилметакрилат - это крайне легковоспламеняющееся вещество, которое используют для производства пластмасс. Чиновники предупреждают о возможном разрыве конструкции. В воздух или на землю может вылиться более 26,5 тысяч литров яда, который угрожает всему живому.

Медики предупреждают о рисках для здоровья. Пары химиката вызывают тяжелые болезни дыхательных путей. Сейчас мониторинг качества воздуха не зафиксировал опасных концентраций за пределами зоны эвакуации.

Около 15% жителей отказываются покидать дома. Это затрудняет работу полиции. Однако большинство людей уже выехали.

Инцидент произошел на заводе GKN Aerospace, специализирующемся на остеклении для военных самолетов. Это предприятие расположено всего в 48 километрах от Лос-Анджелеса.

Компания-владелец уже принесла извинения. Представители завода уже привлекли лучших экспертов для решения проблемы. Специалисты пытаются найти химическое решение для стабилизации бака, чтобы он не взорвался.

Специалисты работали над нейтрализацией соседнего резервуара объем которого достигает почти 56,7 тысяч литров.

Данные с дронов сначала давали надежду - внешние стенки казались стабильными. Однако реальные показатели датчиков оказались неутешительными: начальная температура внутри была 25 градусов Цельсия, а сейчас она поднялась до 32 градусов. Каждый час жидкость нагревается еще на один градус.

Спасатели уже готовятся к худшему сценарию - строят дамбы и плотины вокруг завода. Это должно задержать жидкость в случае утечки.

