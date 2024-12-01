"Тысяча Зеленского": в Кабмине рассказали, сколько заявок на выплату уже подали украинцы

"Сегодня стартовала "Зимняя еПоддержка" на выплату 1000 гривен, которая будет предоставляться всем украинцам, которые находятся на территории Украины. На 8:00 у нас было 30 тысяч заявок, по состоянию на 13:00 уже подано 870 тысяч заявок от украинцев", - рассказала она.

По данным министра, в том числе 222 тысячи - это заявки на получение 1000 гривен для детей.

"Эта возможность оформить и получить 1000 гривен будет предоставлена всем украинцам в течение 3 месяцев, а тратить их можно будет на коммунальные услуги, приобретение билетов, покупку лекарств, приобретение украинских книг", - напомнила Свириденко.

Как добавила представитель правительства, чтобы получить средства, надо обновить приложение "Дія" и получить карточку "Национальный кэшбек".

"Если нет карты "Национального кэшбека", то ее можно оформить виртуально или через 15 банков-партнеров, которые физически выдают эти карты. Для тех, кто открыл эту карту, начисление будет автоматическим", - добавила она.

