"Тысяча Зеленского": Кабмин определил, сколько средств потратят

"На "Зимнюю поддержку" потратят 5 млрд гривен. Деньги переведут из программы, финансирующей кэшбек (Национальный кэшбек, - ред), на программу, которая будет выдавать по тысяче гривен", - рассказал он.

По данным Гончаренко, украинцы смогут получить тысячу гривен или в электронном формате, или на "Укрпочте" - для тех граждан, которые находятся на территории активных боевых действий.

"Кабмин также отметил, что кэшбек за декабрь 2024 года поступит в феврале 2025 года в случае, если на это будут выделены средства. Если средства выделены не будут, то кэшбек за декабрь не придет", - добавил нардеп.