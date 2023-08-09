Не тысяча. Польша перебросит дополнительных солдат на границу с Беларусью

Как рассказал Вонсик, вопрос отправки дополнительных солдат обсуждался на заседании Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. Сейчас границу обороняют около 2 тысяч военных, однако главнокомандующий Пограничной службы обратился с просьбой о дополнительной тысяче бойцов.

"Это будет усиление не на тысячу, а на 2 тысячи солдат. Такое решение было принято на Комитете безопасности, такое решение принял министр Мариуш Блащак", - отметил Вонсик.

Также он добавил, что солдаты прибудут на границу в течение следующих двух недель. Они будут поддерживать деятельность пограничников как в Подляском, так и в Люблинском воеводствах.

По словам вице-министра внутренних дел и администрации, сегодня все попытки нелегального пересечения границы организуются и готовятся белорусскими службами.

"Вся защита границы сегодня находится в пределах досягаемости польских служб", - заявил Вонсик отвечая на вопрос, рассматривает ли Варшава обращение к союзникам за поддержкой.

"Вагнеровцы" в Беларуси

После неудачного мятежа основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в РФ - часть его боевиков была перекинута в Беларусь. Наемников разместили в палаточном городке. Украинские пограничники отмечают, что сейчас боевики не представляют угрозы для Украины, но не исключаются провокации.

Недавно премьер Польши заявил, что РФ и Белоруссия направили в Сувальский коридор сотню боевиков "Вагнера". Эта территория соединяет Польшу с Литвой и другими балтийскими странами и отделяет Калининградскую область России от Беларуси.