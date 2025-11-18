RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Тесные связи ЕС с Китаем мешают усилить давление на Россию: разъяснение Каллас

Фото: Кая Каллас, глава дипломатии ЕС (Getty images)
Автор: Иван Носальский

Сотрудничество стран Евросоюза с Китаем ограничивают возможности надавить на Пекин, чтобы он прекратил поддерживать РФ в войне против Украины.

Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Китай может нанести вам ущерб, и вот в чем проблема. Если вы не готовы заплатить ту цену, которую они собираются вам навязать, действовать сложно", - отметила Каллас. 

Она уточнила, что ЕС пытается заставить Китай прекратить помогать России обходить санкции Запада. В частности, блок ввел ограничения для нескольких китайских компаний в октябре. 

Каллас обратила внимание, что без поддержки Пекина война России против Украины уже была бы завершена. 

"Китай был очень хитрым в том, чтобы значительно расширить свое геополитическое влияние", - добавила глава дипломатии ЕС. 

Каллас призвала союзников действовать совместно, подчеркнув, что США, Великобритания, Австралия, Япония и другие также испытывают влияние от действий Пекина.

"Проблема в том, что мы здесь не действуем едино", - считает она. 

Стоит заметить, что в последние недели ЕС убедился в уязвимости своих компаний после того, как Пекин ограничил поставки редкоземельных металлов, необходимых для производства всего - от батарей для электромобилей до военной техники, требуя от компаний получать импортные разрешения.

Европейские автопроизводители также столкнулись с угрозой дефицита микрочипов после того, как компания Nexperia, которая принадлежит Китаю, прекратила поставки из-за политического конфликта.

Помощь Китая для РФ

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Китай помогает России в войне против Украины. По словам главы украинского государства, в Пекине не заинтересованы в победе Украины в войне.

При этом китайские чиновники стремятся создать иллюзию нейтралитета и миротворческой позиции.

В частности, в октябре президент США Дональд Трамп встретился с лидером КНР Си Цзиньпином.

По словам американского лидера, они с лидером Китая "долго говорили" о войне России против Украины.

Трамп отметил, что Си Цзиньпин якобы собирается помочь завершить урегулировать войну.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзРоссийская ФедерацияКитайВойна в Украине