Давление сработало? Уиткофф рассказал, как Трамп ставил ультиматум РФ и Украине о переговорах

"Президент (Трамп - ред.) поставил ультиматум обеим сторонам, что если не будет прямых переговоров и если они не состоятся быстро, то, по его мнению, Соединенные Штаты должны отойти от этого конфликта, что бы это ни означало, и просто не участвовать в нем", - сказал Уиткофф.

По его словам, это несмотря на то что США не начинали войну, как посредник Штаты хотят ее завершить.

"Способ, которым это произойдет, - это прекращение огня - все прекращают насилие, и мы проводим некоторое время вместе, чтобы убедиться, что мы можем решить основные проблемы, и я думаю, что мы можем", - заявил Уиткофф.

Представитель Трампа считает, что среди основных вопросов, которые еще предстоит решить, - территория Украины, ключевая атомная электростанция, которая пока не работает, и доступ Украины к важным водным путям.

"Я думаю, что главные вопросы здесь - это регионы, атомная станция, то, как украинцы могут использовать реку Днепр и выходить к океану. Есть вещи, которые, как мне кажется, будет несложно решить, если мы посадим стороны за стол переговоров, они будут разговаривать друг с другом, мы будем сужать круг вопросов между ними, а затем придем к компромиссам и творческим решениям, чтобы решить проблемы каждого из них", - сказал Уиткофф.

В ответ на вопрос об оставшихся проблемах Уиткофф пояснил, что сейчас в Украине насчитывается около пяти регионов, которые "оспариваются" двумя сторонами: два находятся под сильным российским контролем и три - под смешанным украинским. Он также сказал, что атомная Запорожская атомная электростанция является "немного жемчужиной" из-за того, сколько электроэнергии она может производить, и сейчас является "большой частью этой дискуссии".

По его словам США ведут неофициальные разговоры как с Украиной, так и с Россией

"Поэтому мы ведем неофициальный разговор с обеими сторонами. Мы хотим быть прямыми и сидеть за столом переговоров напрямую, но мы ведем разговор о том, на что согласна Россия. Отступит ли за определенные административные линии? То же самое с украинцами", - сказал спецпредставитель Трампа.