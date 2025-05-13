Давление сработало? Уиткофф рассказал, как Трамп ставил ультиматум РФ и Украине о переговорах
Президент США Дональд Трамп поставил ультиматум Украине и России о проведении прямых мирных переговоров. Иначе США могут выйти из переговорного процесса.
Об этом заявил спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Breitbart News Network.
"Президент (Трамп - ред.) поставил ультиматум обеим сторонам, что если не будет прямых переговоров и если они не состоятся быстро, то, по его мнению, Соединенные Штаты должны отойти от этого конфликта, что бы это ни означало, и просто не участвовать в нем", - сказал Уиткофф.
По его словам, это несмотря на то что США не начинали войну, как посредник Штаты хотят ее завершить.
"Способ, которым это произойдет, - это прекращение огня - все прекращают насилие, и мы проводим некоторое время вместе, чтобы убедиться, что мы можем решить основные проблемы, и я думаю, что мы можем", - заявил Уиткофф.
Представитель Трампа считает, что среди основных вопросов, которые еще предстоит решить, - территория Украины, ключевая атомная электростанция, которая пока не работает, и доступ Украины к важным водным путям.
"Я думаю, что главные вопросы здесь - это регионы, атомная станция, то, как украинцы могут использовать реку Днепр и выходить к океану. Есть вещи, которые, как мне кажется, будет несложно решить, если мы посадим стороны за стол переговоров, они будут разговаривать друг с другом, мы будем сужать круг вопросов между ними, а затем придем к компромиссам и творческим решениям, чтобы решить проблемы каждого из них", - сказал Уиткофф.
В ответ на вопрос об оставшихся проблемах Уиткофф пояснил, что сейчас в Украине насчитывается около пяти регионов, которые "оспариваются" двумя сторонами: два находятся под сильным российским контролем и три - под смешанным украинским. Он также сказал, что атомная Запорожская атомная электростанция является "немного жемчужиной" из-за того, сколько электроэнергии она может производить, и сейчас является "большой частью этой дискуссии".
По его словам США ведут неофициальные разговоры как с Украиной, так и с Россией
"Поэтому мы ведем неофициальный разговор с обеими сторонами. Мы хотим быть прямыми и сидеть за столом переговоров напрямую, но мы ведем разговор о том, на что согласна Россия. Отступит ли за определенные административные линии? То же самое с украинцами", - сказал спецпредставитель Трампа.
Возможные переговоры
В ночь на 11 мая российский диктатор Владимир Путин во время пресс-конференции отказался поддержать предложение Украины, США и стран "коалиции решительных" о прекращении огня, запланированного на 12 мая. Вместо этого он призвал возобновить мирные переговоры в Стамбуле с той точки, где они были прерваны в 2022 году.
Реакция международного сообщества на эту инициативу была преимущественно негативной. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Путин стремится лишь выиграть время, тогда как министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отметил, что российский лидер просто "хочет продолжать стрелять". Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины к диалогу, однако подчеркнул, что переговоры возможны только при условии, если Россия согласится на прекращение огня, начиная с 12 мая.
Затем Зеленский заявил, что хочет сразу прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. При этом Трамп также допустил, что он может участвовать в диалоге между двумя лидерами.
В то же время The Guardian пишет, что Зеленский был вынужден согласиться на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в Стамбуле 15 мая. Он сделал это, чтобы не обидеть президента США Дональда Трампа.
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