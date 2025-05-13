Тиск спрацював? Віткофф розповів, як Трамп ставив ультиматум РФ та Україні щодо перемовин

Про це заявив спецпредставник Трампа Стів Віткофф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Breitbart News Network.

"Президент (Трамп - ред.) поставив ультиматум обом сторонам, що якщо не буде прямих перемовин і якщо вони не відбудуться швидко, то, на його думку, Сполучені Штати мають відійти від цього конфлікту, що б це не означало, і просто не брати участі в ньому", - сказав Віткофф.

За його словами, це попри те що США не починали війну, як посередник Штати хочуть її завершити.

"Спосіб, у який це станеться, - це припинення вогню - всі припиняють насильство, і ми проводимо деякий час разом, щоб переконатися, що ми можемо вирішити основні проблеми, і я думаю, що ми можемо", - заявив Віткофф.

Представник Трампа вважає, що серед основних питань, які ще належить вирішити, - територія України, ключова атомна електростанція, яка наразі не працює, і доступ України до важливих водних шляхів.

"Я думаю, що головні питання тут - це регіони, атомна станція, те, як українці можуть використовувати річку Дніпро і виходити до океану. Є речі, які, як мені здається, буде нескладно вирішити, якщо ми посадимо сторони за стіл переговорів, вони розмовлятимуть одна з одною, ми звужуватимемо коло питань між ними, а потім прийдемо до компромісів і творчих рішень, щоб вирішити проблеми кожного з них", - сказав Віткофф.

У відповідь на запитання про проблеми, що залишилися, Віткофф пояснив, що наразі в Україні налічується близько п'яти регіонів, які "оспорюються" двома сторонами: два перебувають під сильним російським контролем і три - під змішаним українським. Він також сказав, що атомна Запорізька атомна електростанція є "трохи перлиною" через те, скільки електроенергії вона може виробляти, і наразі є "великою частиною цієї дискусії".

За його словами США ведуть неофіційні розмови як з Україною, так і з Росією

"Тому ми ведемо неофіційну розмову з обома сторонами. Ми хочемо бути прямими і сидіти за столом переговорів напряму, але ми ведемо розмову про те, на що згодна Росія. Чи відступить за певні адміністративні лінії? Те ж саме з українцями", - сказав спецпредставник Трампа.