Давление на Россию, саммит и не только. Зеленский переговорил с премьер-министром Греции

Президент Владимир Зеленский переговорил с главой греческого правительства Кириакосом Мицотакисом. Подняли ряд вопросов, среди которых усиление давления на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

"Пригласил принять участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа. Кириакос подтвердил, что приедет. Спасибо", - отметил Зеленский.

Также стороны обсудили поддержку Украины, ее армии, оборонного производства и противовоздушной обороны (ПВО).

"Москва должна быть лишена всего, что позволяет финансировать убийства. Греция разделяет нашу позицию и будет способствовать усилению давления", - написал президент.

Поддержка Украины со стороны Греции

Греция проявила солидарность с Украиной после начала полномасштабной войны, осудив агрессию и заявив о поддержке территориальной целостности страны. Афины присоединились к международным усилиям, направленным на помощь Украине и выступали за сохранение мира и стабильности в Европе.

Как писало The New York Times, этим летом Украина может получить систему ПВО Patriot из Израиля. Еще одну систему может предоставить Германия или Греция.

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