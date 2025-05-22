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Давление на Россию, саммит и не только. Зеленский переговорил с премьер-министром Греции

Четверг 22 мая 2025 13:18
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Давление на Россию, саммит и не только. Зеленский переговорил с премьер-министром Греции Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский переговорил с главой греческого правительства Кириакосом Мицотакисом. Подняли ряд вопросов, среди которых усиление давления на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

Во время разговора:

  • Зеленский рассказал Мицотакису о контактах с европейскими партнерами и президентом Соединенных Штатов Америки (США) Дональдом Трампом. Отметил важность усиления давления на Россию, а также введение дополнительных санкций;
  • президент Украины поблагодарил Кириакоса и весь Европейский союз (ЕС) за 17-й пакет санкций против страны-террориста.

"Москва должна быть лишена всего, что позволяет финансировать убийства. Греция разделяет нашу позицию и будет способствовать усилению давления", - написал президент.

Также стороны обсудили поддержку Украины, ее армии, оборонного производства и противовоздушной обороны (ПВО).

"Пригласил принять участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа. Кириакос подтвердил, что приедет. Спасибо", - отметил Зеленский.

Поддержка Украины со стороны Греции

Греция проявила солидарность с Украиной после начала полномасштабной войны, осудив агрессию и заявив о поддержке территориальной целостности страны. Афины присоединились к международным усилиям, направленным на помощь Украине и выступали за сохранение мира и стабильности в Европе.

Как писало The New York Times, этим летом Украина может получить систему ПВО Patriot из Израиля. Еще одну систему может предоставить Германия или Греция.

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