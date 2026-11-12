Давление на страны ЕС ради помощи Киеву: в Польше высказались об ультиматуме Мерца

Мерц хочет, чтобы все государства Евросоюза принимали участие в возмещении расходов на очередную помощь Украине. В следующем году Киев нуждается в дополнительных 70 млрд евро, из которых 45 млрд должен обеспечить непосредственно ЕС.

Аналогичную позицию высказывает министр финансов Ирландии Саймон Гаррис, отмечая неразрывность этих вопросов.

"Очень трудно серьезно говорить о многолетнем бюджете Европы без Украины и финансировании Украины. Любой другой разговор был бы неполным", - заявил ирландский министр.

Реакция Польши на давление Берлина

В Варшаве считают, что давление Мерца направлено, прежде всего, на страны, выступающие против финансовой поддержки Киева. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Игнатий Немчицкий.

"Это способ давления на те страны, которые входят в группу сплоченности и выступают против финансирования Украины, такие как Словакия или Чехия. По принципу: не будет многолетнего бюджета, если вы не согласитесь на какое-либо финансирование Украины. Мы же поддерживаем финансирование Украины", - сказал он.

В то же время, Чехия, Словакия и Венгрия не участвовали в ранее согласованном займе в размере 90 млрд евро для Украины и теперь заявляют о намерении добиваться подобных исключений в рамках следующих механизмов помощи. Такую возможность рассматривает также Болгария.

Безопасность и бюджетные опасения Варшавы

Немчицкий подчеркнул, что Польша последовательно выступает за поддержку Украины, поскольку это оказывает непосредственное влияние на ее собственную безопасность, однако эти вопросы нужно решать отдельно от переговоров по бюджету ЕС.

"Банкротство Украины означало бы резкий рост угрозы для безопасности Польши. Поэтому европейское участие в финансировании Украины необходимо и отвечает интересам Польши. Этот вопрос нужно решить независимо от переговоров по новому бюджету ЕС", - отметил замминистра.

Главная проблема для Варшавы в том, что она хочет одновременно защитить средства на политику сплоченности и сельское хозяйство.

Германия и другие богатые страны требуют ограничения расходов ЕС и одновременно увеличения расходов на оборону, безопасность и помощь Украине. Если взносы в бюджет ЕС не увеличатся, экономию придется искать именно в фондах на развитие регионов и поддержку фермеров.