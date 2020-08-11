"Тиша" на Донбасі: за добу зафіксували один постріл

За минулу добу, 10 серпня, підрозділу Об'єднаних сил зафіксували один постріл з підствольного гранатомета, який здійснили збройні формування Російської Федерації. Це сталося біля населеного пункту Красногорівка.

Про це повідомили в прес-центрі ООС.

Наголошується, що постріл був неприцільнім, тому українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Жоден боєць ЗСУ не постраждав.

З початку поточної доби, 11 серпня, на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

Також зазначається, в рамках досудового розслідування кримінального провадження співробітниками ДФС в Донецькій області проведено низку обшуків на території області.

За їхніми результатами в Маріуполі в місцях зберігання виявлено тютюнові вироби з марками акцизного податку з ознаками підробки виробництва України, Білорусі та Молдови. Всього в ході проведення заходів з незаконного обігу вилучено 26500 пачок тютюнових виробів на суму понад 1,3 млн гривень.

Нагадаємо, у Генштабі Збройних сил України прокоментували поодинокі порушення перемир'я на Донбасі з боку окупантів; Хомчак заявив, що такі порушення можна навіть не рахувати.

Крім того, Україна ідентифікувала понад 100 іноземних найманців, які воюють на Донбасі на стороні окупаційних сил; серед іноземних "легіонерів" громадяни Німеччини, Нідерландів, Іспанії, Італії та інших європейських країн.