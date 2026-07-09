Тищенко внес залог по делу о колл-центрах

"По имеющейся у меня информации, залог внесен. Насколько мне известно, это деньги непосредственно господина Николая и третьего лица. У меня нет информации, что это за лицо", - заявил адвокат нардепа.

Он также рассказал об апелляции на решение ВАКС по мере пресечения по делу о вымогательстве взятки.

"Что касается апелляции, только вчера во второй половине дня мы получили полный текст решения о мере пресечения. У нас есть срок на подачу апелляции. Еще не было принято решение по подаче или неподаче", - подчеркнул адвокат Тищенко.

Дело Тищенко

Напомним, народный депутат Николай Тищенко обвиняется в вымогательстве взятки, отмывании миллионов гривен и лжи в декларации.