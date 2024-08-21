Теневой флот Путина. Как Россия зарабатывает на торговле нефтью и что с этим делает Запад

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С первых дней полномасштабного российского вторжения одна из ключевых задач Украины и ее союзников – ограничить доходы страны-агрессора. В частности – от экспорта углеводородов, ведь именно благодаря этим доходам у Кремля есть возможность финансировать войну. Отдельных результатов уже удалось добиться, однако до выполнения всей задачи еще достаточно далеко.

18 июля Канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции после завершения саммита Европейского политического сообщества анонсировал усиленную борьбу против российского нефтяного экспорта морем.

"Европейский Союз уже отреагировал на это санкциями, а сейчас мы хотим объединить наши усилия в глобальную коалицию, чтобы посадить этот флот на цепь", – заявил Шольц.

Это одновременно и "диагноз", что проблема есть, и декларация намерения что-то с этим сделать.

Сколько Россия получает от морского экспорта

После полномасштабного вторжения союзники Украины ввели ограничения на нефтяной российский экспорт. Едва ли не самым болезненным для Кремля стало эмбарго на нефть и нефтепродукты со стороны ЕС.

Но проблема в том, что Россия всячески пытается обойти эти ограничения. Для этого она использует мощный флот.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на саммите Европейского политического сообщества (фото: Getty Images)

"Есть сотни танкеров, абсолютно легальных, абсолютно в соответствии с международным законодательством зарегистрированных, застрахованных, имеющих страну регистрации, имеющих компанию-судовладельца. В этих компаний, в морских реестрах есть адреса вплоть до улицы, и дома, и номера офисов", – говорит руководитель мониторинговой группы Черноморского института стратегических исследований Андрей Клименко.

По данным мониторинговой группы, из Балтийского и Черного морей суммарный российский экспорт ежемесячно составляет около 15 млн. тонн сырой нефти и 6-7 млн. тонн нефтепродуктов.

Опрошенные эксперты и чиновники расходятся в оценках количества танкеров в распоряжении России – от 300 до 500 судов. Но не все они работают сразу. Продолжительность рейсов для каждого танкера разная, к тому же им нужно время на возвращение в порты.

Партнеры Украины называют такие танкеры "теневыми".

"Это те танкеры, которые не принадлежат, не управляются и не застрахованы, то есть не имеют адекватного страхового покрытия от стран "большой семерки" и Европейского Союза", – говорит руководитель санкционного направления аналитического центра Киевской школы экономики Юлия Павицкая.

Отметим, что абсолютное большинство страховок в морских перевозках в мире осуществляет организация International Group of P&I Clubs. Она располагает колоссальными ресурсами, чтобы покрыть практически любой страховой случай на морском транспорте. "Теневые" танкеры группой не страхуются.

"В настоящее время все исследовательские силы брошены на то, чтобы идентифицировать, кто действительно страхует такие танкеры, и кто берет на себя риск в случае разливки нефти", – отмечает эксперт.

Кроме того, такие танкеры являются старыми, что повышает риск их поломки с последующим разливом нефти.

В то же время, по мнению Андрея Клименко, определение "теневой флот" манипулятивно и имеет целью скрыть несостоятельность мирового сообщества ограничить российский нефтяной экспорт.

Как работает российский экспорт морем

Евросоюз уже почти решил проблему поставок российской нефти в обход эмбарго.

В 11-м пакете санкций (июнь 2023 года) ЕС ввел запрет на доступ в порты союза для судов, которые транспортируют российскую нефть и осуществляют перевалку с судна на судно. В 12-м пакете (декабрь 2023-го) было введено требование уведомления о продаже танкеров всем третьим странам.

А в последнем, 14-м пакете с июня этого года ЕС одобрил меры, направленные на конкретные суда, участвующие в войне России против Украины и подпадающие под запрет на доступ к портам и запрет на предоставление услуг.

"Эти суда могут быть определены по многим причинам, таким как их поддержка (российской агрессии против Украины, - ред.) через транспортировку военного оборудования для России, транспортировку украденного украинского зерна и поддержку развития энергетического сектора России, например, через транспортировку компонентов СПГ или перевалку СПГ. Эта мера также нацелена на танкеры, являющиеся частью "теневого флота" Путина, обходящие ограничения ЕС и Price Cap Coalition (по верхней цене на российскую нефть, - ред.), используя при этом обманчивую практику судоходства, полностью игнорируя международные стандарты. ", – говорится в ответе Еврокомиссии на запрос РБК-Украина".

По данным Андрея Клименко, за последние месяцы только около 5% российской нефти попадает в ЕС. В то время как раньше в страны союза поступало вдвое больше.

Российская нефть подпольно, в небольших количествах, все еще экспортируется через порты Италии, особенно сицилийские, а также Грецию и Испанию.

До недавнего времени имели место рейдовые перевалки с судна на судно в Лаконском заливе у берегов Греции. Однако эту страну "дожали" и с мая этого года в заливе бессрочно "проводят военные учения со стрельбами", поэтому сейчас перевалка там невозможна. Однако российские танкеры переместились к берегам острова Хиос к югу от Лаконского залива или совершают перевалку прямо в открытом море.

Также Россия глушит сигналы GPS на части судов средствами РЭБ, когда те подходят к российским портам. С одной стороны, чтобы скрыть вовлеченность судна в российские сделки. С другой – чтобы занизить реальные размеры доходов. К примеру, соответствующее оборудование стоит вблизи резиденции Путина в Геленджике, говорит Клименко. Оно среди прочего глушит сигналы передатчиков AIC (Автоматическая идентификационная система) на загружаемых в Новороссийске судах.

Но львиная доля российской нефти идет в третьи страны, не присоединившиеся к санкциям. Именно по ним Евросоюз, "большая семерка" и Австралия в декабре 2022 года ввели механизм прайскепа (ценового потолка). Он предполагает, что компании могут участвовать в торговле российской нефтью с декабря 2022 года, если нефть продается ниже 60 долларов за баррель. При том, что даже по российским официальным данным себестоимость добычи нефти в РФ составляет около 50 дол. США.

Планировалось, что ценовой потолок будут регулярно пересматривать, однако на практике этого не происходит.

"Уровень потолка как был установлен, так и не пересматривался с самого начала. Мы считаем это ошибочным, потому что, в принципе, если мы говорим именно о сырой нефти, то он был в первую очередь установлен на значительно более высоком уровне, чем расходы, которые Россия несет при добыче нефти", – говорит Юлия Павицкая.

По ее словам, страны "большой семерки" опасаются турбулентности, которая может возникнуть при дальнейшем снижении ценового потолка.

Но заставить придерживаться даже нынешнего ее уровня – задача непростая. Формально прямого инструмента принуждения для этого нет. Компании-перевозчики должны только отправить сообщения, что везут российскую нефть.

Более того, через три недели после введения ценового потолка Путин издал указ, запрещающий РФ продавать нефть и нефтепродукты иностранным компаниям, придерживающимся ценового потолка. Поэтому де-факто все перевозчики, везущие российскую нефть, игнорируют введенные ограничения.

Российский экспорт обслуживают суда нескольких категорий. Значительная часть – российские, владельцами которых являются компании, зарегистрированные в Объединенных Арабских Эмиратах или так называемых "странах удобного флага": Либерия, Панама, Маршалловы острова и т.д. Иногда для этого используются сложные схемы.

"Не обязательно осуществляется переход права собственности на судно. Это может быть и смена собственности компании. То есть они просто взяли какую-то дубайскую компанию, которой принадлежат танкеры и перекупили ее. И ты этого не видишь и не понимаешь. Где-то потом, когда мониторишь движение многих танкеров, ты замечаешь, что этот танкер вдруг стал возить другую нефть по другому маршруту", – говорит уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк.

Отдельная категория – суда в собственности турецких и китайских компаний. Однако до сих пор наибольшую часть составляют танкеры из Евросоюза – Греции, Мальты и Кипра.

Значительную часть нефти везут совершенно открыто, поэтому существует много онлайн-сервисов, позволяющих отследить по крайней мере физический заход танкеров в российские порты.

Как борются с российским экспортом в третьи страны

Один из рабочих способов ограничить российский морской экспорт – санкции против конкретных компаний, владеющих танкерами. В 2024 году США, Великобритания и Евросоюз ввели такие ограничения суммарно против 49 судов. В то же время Россия за это же время привлекла 74 новых танкера.

Сам по себе ценовой потолок редко является основанием для санкционирования, поэтому в каждом конкретном случае нужно искать новые основания для введения ограничений.

"Строго юридически говоря, прайскеп – это не санкция. Это просто другой механизм. Но соблюдение прайскепа неразрывно связано с соблюдением других санкционных ограничений. В частности, относительно финансирования войны, транзакций, входа-выхода в порты. Поэтому оно и несколько сложнее для обоснования" , – говорит Власюк.

По его словам, для наложения санкций обычно не требуется слишком детальной аргументации, ведь кроме юридических аргументов есть еще политические. Западные страны приложили много усилий, чтобы ввести ценовой потолок и им не нравится, что Россия относительно просто обходит ограничения.

"Достаточно в целом сказать в большинстве юрисдикций, что мы считаем, что это представляет государственную опасность для нас. Потому что они там зарабатывают деньги, например, на ведение войны против Украины", – добавляет Власюк.

Собственно с этим направлением связано недавнее заявление Олафа Шольца о намерениях "пристегнуть" российский флот совместными усилиями.

Российский нефтяной танкер (фото: Getty Images)

По данным РБК-Украина, уже состоялось несколько координационных встреч по ограничениям российского флота на базе Европейского политического сообщества и при участии США.

"Пока, я бы сказал, что договариваются, как будут работать в рамках этой платформы, речь идет об обмене информацией и данными, установлении общих целей, которые будут пытаться достичь в рамках работы этой платформы", - говорит Владислав Власюк.

По его словам, Украина также вовлечена в процесс, и где-то до конца года он должен показать первые результаты.

В этом контексте особенно важна работа со странами, оказывающими влияние на прохождение грузов сквозь Балтийское море и Датский пролив – от Эстонии и Дании до Швеции и Великобритании. Ведь по балтийскому пути проходит не менее 60% российского нефтяного экспорта.

"Сейчас ищут другие юридические конструкции, как ограничить возможность России возить нефть и нефтепродукты сверх прайскепа. И для этого они извлекают другие формулировки, другие юридические аргументы. В частности, те, которые касаются рисков загрязнения для окружающей природной среды", - отмечает Власюк.

Это юридически сложно, ведь в международном праве существует принцип свободы судоходства. Он предполагает свободное передвижение любых кораблей под флагами суверенных государств в открытом море.

"На самом деле это чистая удача для всей планеты. Уже был ряд случаев, которые могли привести к разливу нефти, но этого чудом не произошло. Не только с российскими теневыми танкерами, а в большей степени речь идет о танкерах, относящихся к иранскому и венесуэльскому теневому флоту" , – говорит Юлия Павицкая.

Российские танкеры, как ни странно, регулярно обстреливаются хуситами в Красном море. Но были инциденты и в других локациях. 2 марта "теневой" танкер Andromeda star в Датском заливе столкнулся с другим судном, однако он направлялся пустым в российский порт, так что разлива нефти удалось избежать. В октябре прошлого года судно Turba два дня дрейфовало без управления на оживленном маршруте в Индийском океане. И это далеко не все подобные случаи.

Отдельно следует упомянуть компании из Евросоюза, перевозящие нефть в третьи страны, прежде всего греческие, кипрские и мальтийские.

В 12-м пакете санкций Евросоюз запретил продавать танкеры России напрямую и обязал отчитываться о продаже в третьи страны. Однако по данным РБК-Украина, в ЕС еще не анализировали эти данные.

С санкциями в отношении конкретных компаний из Греции, Кипра и Мальты в самом ЕС есть определенные сложности. Как ответили в Еврокомиссии по запросу РБК-Украина, Евросоюз может вводить санкции только единогласно.

"Имплементация и исполнение санкций ЕС является ответственностью государств-членов. Комиссия как охранитель Договоров (о конституционных основах ЕС, - ред.) наблюдает за этим процессом", - говорится в ответе Еврокомиссии по запросу РБК-Украина.

Вместе с тем, Еврокомиссия при содействии Европейского агентства по безопасности на море (EMSA) готова присоединяться к санкциям в отношении третьих стран и "поддерживает усилия компетентных органов по мониторингу любых представляющих интерес судов, и внедряет и обеспечивает выполнение санкций ЕС, а также способствует обмену информацией".

В общем, игра в кошки-мышки с Россией продолжается. На каждое новое ограничение Кремль ищет способы его обойти. Впрочем, опрошенные эксперты настроены скорее оптимистично по ограничению нефтяных доходов РФ в перспективе.

При написании материала использовались комментарии Уполномоченного Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, руководителя санкционного направления аналитического центра Киевской школы экономики Юлии Павицкой, руководителя мониторинговой группы Черноморского института стратегических исследований Андрея Клименко и ответ Еврокомиссии на запрос РБК-Украина.