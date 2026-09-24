"Теневые" схемы на миллиарды: известные юристы и судьи фигурируют по делам по рейдерству в Киеве

Детали операций "Форест Гамп" и "Фемида"

В августе 2026 года НАБУ и САП обнародовали детали операций "Форест Гамп" и "Фемида". По версии следствия, преступная организация завладевала дорогостоящей недвижимостью и активами предприятий из-за вмешательства в информационные системы Минюста, поддельных документов и судебных решений.

Осенью 2025 года, по данным НАБУ, ее участники захватили два предприятия с активами на 248 млн грн, а целью одного из эпизодов был контроль над недвижимостью в центре Киева стоимостью более полумиллиарда гривен.

В открытых материалах НАБУ названы руководители и участники организации, должностные лица, банкиры и доверенные лица.

Отдельно возникают вопросы возможного юридического сопровождения корпоративных конфликтов, банкротств и перехода контроля над активами, а также возможных связей участников соответствующих процессов с хозяйственными судами.

Версии о возможных участниках

Проанализировав имеющиеся материалы и публикации, можно проследить упоминания об эксзаместительнице руководителя Офиса Президента Ирину Мудрую, судье Хозяйственного суда города Киева Павле Чеберяке и Сергее Боярчукове - учредителе юридической компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры", которая неоднократно упоминалась в публикациях.

Так, в 2017 году компанию "Алексеев, Боярчуков и партнеры" в связке с судьей Павлом Чеберяком упоминали в материалах о рейдерских схемах окружения Артема Пшонки.

К примеру, в 2018 году СМИ публиковали заявление владельца ТРЦ "Магеллан" Анатолия Юркевича, обвинявшего "Сбербанк" в рейдерском захвате актива. Среди лиц, которых бизнесмен назвал возможными участниками организации захвата, был Артем Подольский – партнер юридической фирмы "Алексеев, Боярчуков и партнеры".

В 2025 году издание Bagnet описывало конфликт вокруг проектного института "Химнефтемашпроект" как схему относительно примерно 6 тыс. м² недвижимости в центре Киева. В этой публикации авторы связывали Боярчукова с судьями хозяйственного суда.

В феврале 2026 года ряд изданий писал о попытках установить контроль над ООО "Предприятие "Киев". В материале утверждалось, что юридическое сопровождение обеспечивала компания "Алексеев, Боярчуков и партнеры", а один из представителей фирмы Олег Бескоровайный фигурировал в документах как представитель компании, вовлеченной в конфликт.

Движение "ЧЕСТНО" приводило материалы уголовного производства в 2015 году в отношении ООО "Голубое Сияние" (бывшей юридической компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры"), соучредителями которого были Сергей Алексеев и Сергей Боярчуков.

По изложенной позиции следствия, банкротство могло быть искусственным и использоваться для усложнения установления фигурантов схемы уклонения от уплаты налогов и растраты имущества.

Арбитражные управляющие в процедурах банкротства

В ряде дел о банкротстве фигурирует арбитражный управляющий Дмитрий Николаенко, в том числе по делам, где участником или распорядителем имущества был Сергей Боярчуков.

Николаенко представлял Боярчукова в процедурах банкротства: он был представителем распорядителя имущества Боярчукова по делу №904/937/25 по ООО "Спортивный клуб "Днепр-1", а также по делу №907/367/25 о банкротстве КНП "Закарпатская областная клиническая стоматологическая поликлиника".

В марте 2026 года Боярчуков стал единоличным собственником, директором и конечным бенефициаром ООО "ФК "АЛЬКОР КЕПИТАЛ". Через несколько месяцев именно эта компания по делу №904/3636/26 о банкротстве ООО "Верховцевский маслоэкстракционный завод" предложила суду кандидатуру Николаенко на должность распорядителя имущества.

Таким образом, в этой процедуре компания, владельцем которой является Боярчуков, предложила кандидатуру арбитражного управляющего, ранее представлявшего его в ряде процедур банкротства. Сама по себе такая процессуальная связь не свидетельствует о неправомерности действий его участников.

Совместные производства

Отдельно прослеживается линия между Боярчуковым и Чеберяком. По делу №910/13240/22 о банкротстве ЧАО "Завод "Кузница на Рыболовном" судья Чеберяк открыл производство, а Боярчук был назначен распорядителем имущества.

В 2026 году Боярчуков продолжал выполнять эти полномочия, а Чеберяк рассматривал его ходатайство. Их фамилии также фигурируют в производствах 2026 года по ООО "ФК "АЛЬКОР КЕПИТАЛ" и по делу №910/15043/21 о банкротстве ООО "Комплекс Агромарс".

Изменения после обнародования материалов

Информация о поддержке Сергея Боярчукова со стороны Ирины Мудрой дополнительно привлекает внимание к его связям с юридической и судебной средой, в частности, по делам о банкротствах и корпоративных конфликтах.

После публикации материалов операций "Форест Гамп" и "Фемида" эти связи оказались под гораздо большим вниманием. В то же время, любые выводы о неправомерных договоренностях или влиянии на судей могут быть сделаны только при наличии соответствующих доказательств и процессуальных решений.