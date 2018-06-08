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Інтерв'ю

Власники "Магеллана" звинуватили "Сбербанк" у рейдерстві

НовиниНадзвичайні події    08.06.2018 - 09:30
Фото: Магеллан (google.com.ua maps)
Фото: Магеллан (google.com.ua maps)

У "Магеллані" заявили про можливе пособництво захопленню з боку Павла Гречківського

Член Вищої ради юстиції може бути причетним до пособничеству рейдерському захопленню майна київського ТРЦ "Магеллан" Сбербанком Росії. Про це на своїй сторінці в мережі Facebook заявив власник ТРЦ "Магеллан" - український бізнесмен Анатолій Юркевич.

Зокрема, серед підозрбваних в організації захоплення ТРЦ "Магеллан" в інтересах російського ПАТ "Сбербанк" він вказав на таких, як: Артем Подільський – партнер ЮФ "Алексєєв, Боярчуков і партнери", Ярослав Порохняк - радник голови правління "Сбербанку", голова "Київської правововой компанії" та представник інтересів екс-глави СБУ Валерія Хорошковського (потенційного покупця Сбербанку), народний депутат України Артур Палатний, який займається ГО "Майдан", і Павло Гречківский - член Вищої ради юстиції.

За заявою Юркевича, російський "Сбербанк", прикриваючись настанням строку повернення кредиту і відмовившись від його реструктуризації, захопив ТРЦ "Магеллан".

"Ми заявили про готовність обслуговувати та повернути кредит, однак Сбербанк не погодився і, не чекаючи закінчення судових розглядів щодо розміру заборгованості, вирішив нас "рейдернути". Більше того, тепер ПАТ "Сбербанк" за допомогою все тих же осіб намагається легалізувати захоплення захопленого раніше майна ТОВ "Шейк", хоча воно у ПАТ "Сбербанк" кредитів не брав і боргів перед ним не має", - цитує бізнесмена видання Цензор.нет.

"Мені логіка дій Сбербанку нагадує логіку дій РФ щодо Криму. На початку захопимо, а потім узаконимо. Тільки в Криму з допомогою зелених чоловічків і псевдореферендума, а в нашому випадку – за допомогою "тітушок" і купленого реєстратора, а потім і протиправних рішень судів", - додав Юркевич.

Як писали ЗМІ, в ніч з 1 на 2 червня в Києві група невідомих осіб зі зброєю здійснила рейдерське захоплення приміщень торгово-розважального центру "Магеллан". За даними видань, захоплення могло статися на користь Сбербанку Росії.

23 лютого 2018 році держреєстратор комунального підприємства "Центр державної реєстрації" Мельник Д. С., незважаючи на діючі арешт і заборону на вчинення будь-яких реєстраційних дій з ТРЦ "Магеллан", перереєстрував право власності на ТРЦ "Магеллан" на ПАТ "Сбербанк". Дані дії оскаржуються в Окружному адміністративному суді м. Києва, пише Цензор.

Один з орендарів ТРЦ "Магеллан" - компанія "Ашан Рітейл Україна" у зв'язку з нестабільною ситуацією в торговому центрі прийняла рішення закрити свій супермаркет до 10 червня включно.

Столичному "Магеллану" не загрожує ротація орендарів, - експерти
Теги публікації: торговый центр, Сбербанк России, рейдерский захват  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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