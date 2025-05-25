Тень прошлого. Как выглядел Киевский замок, который возвышался над Подолом (фото)

На крутой Замковой горе, что возвышается над Подолом, когда-то была главная крепость Киева - могущественный замок литовской эпохи. До наших дней дошли лишь летописные свидетельства, чертежи и воспоминания современников, но это позволило ученым воссоздать вид княжеского дворца.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала научный сотрудник "Музея истории Киева" Наталья Пинчук .

Киевский бастион Литовской эпохи

"Киев когда-то входил в состав Литовского княжества, имел определенную автономию. По приказу Великого литовского князя в городе построили замок. В ХIV-ХVI вв. он был крупнейшим фортификационным укреплением на всем среднем Поднепровье и выполнял оборонительную функцию - защищал Киев от набегов татар", - рассказала ученая.

На территории замка был расположен княжеский дворец, затем - дворец киевских воевод. Замок возвели на горе Замковой, которую еще называют Киселевка - от имени последнего воеводы Киселя.

"Это был деревянный замок, но с достаточно прочными сооружениями. Его трижды разрушали. Дважды отстраивали, но когда изобрели артиллерию, то он потерял свое значение, потому что не мог противостоять новому оружию", - добавила Пинчук.

В летописях есть много свидетельств о замке, сохранились его чертежи, описания и рисунок. Это позволило ученым создать макет дворца.

Киевский замок на Замковой горе (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Именитые обладатели замка

В конце ХIV в замке была резиденция киевского князя Владимира Ольгердовича, затем крепостью владел сначала его сын Семен, а потом внук Олелько. Во времена Владимира Ольгердовича здесь находился монетный двор, где чеканилась первая собственно украинская монета.

После распада Киевского княжества замок стал официальной резиденцией киевских воевод. Самые известные из них Константин-Василь Острожский, Станислав Жолкевский, Адам Кисель.

Окончательно замок разрушили войска Богдана Хмельницкого в середине ХVII ст.