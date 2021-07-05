"Батьківщина" вийшла на друге місце у партійному рейтингу, - КМІС

За останній місяць команду Тимошенко почали підтримувати ще 3% виборців. Сьогодні проголосувати за "Батьківщину" хочуть вже 15% серед тих, хто визначився та прийде на вибори.

Про це повідомляє "РБК-Україна" посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

У пресрелізі КМІСу йдеться про те, що якби вибори до Верховної ради відбувалися в кінці червня, то до парламенту пройшли б 7 партій.

Хоч зі значними електоральними втратами, але першість тримає партія "Слуга народу", за яку готові проголосувати 20,6% серед тих, хто визначився з вибором.

Відповідно до опитування друге місце посідають водночас три партії "ОПЗЖ" (16,9%), "ЄС" (15%) і "Батьківщина" (14,7%). Однак лише команда Тимошенко за останній місяць показує суттєве зростання підтримки серед українців, адже додала до свого рейтингу 3%.

Також 5%-ий бар’єр долають партії "Сила і честь" (7%), РПЛ (5,7%) і "Українська стратегія Гройсмана" (5,1%).

Політичні настрої українців також пояснюються тим, що 64% громадян вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку, а 52,7% не схвалюють діяльність президента Володимира Зеленського.