"Батьківщина" вийшла на друге місце у партійному рейтингу, - КМІС
За останній місяць команду Тимошенко почали підтримувати ще 3% виборців. Сьогодні проголосувати за "Батьківщину" хочуть вже 15% серед тих, хто визначився та прийде на вибори.
Про це повідомляє "РБК-Україна" посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.
У пресрелізі КМІСу йдеться про те, що якби вибори до Верховної ради відбувалися в кінці червня, то до парламенту пройшли б 7 партій.
Хоч зі значними електоральними втратами, але першість тримає партія "Слуга народу", за яку готові проголосувати 20,6% серед тих, хто визначився з вибором.
Відповідно до опитування друге місце посідають водночас три партії "ОПЗЖ" (16,9%), "ЄС" (15%) і "Батьківщина" (14,7%). Однак лише команда Тимошенко за останній місяць показує суттєве зростання підтримки серед українців, адже додала до свого рейтингу 3%.
Також 5%-ий бар’єр долають партії "Сила і честь" (7%), РПЛ (5,7%) і "Українська стратегія Гройсмана" (5,1%).
Політичні настрої українців також пояснюються тим, що 64% громадян вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку, а 52,7% не схвалюють діяльність президента Володимира Зеленського.
Нагадаємо, з 22 до 29 червня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології провів всеукраїнське опитування громадської думки, під час якого методом особистого інтерв’ю було опитано 2031 респондента, що мешкають у 107 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% – для показників близьких до 25%, 2,2% – для показників близьких до 12%, 1,5% – для показників близьких до 5%.
Як повідомлялося, в травні рейтинг "Батьківщини" серед українців становив 13,9%.