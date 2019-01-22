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Тимошенко заявила, що йде на вибори перемагати

Новини » Вибори 2019    22.01.2019 - 16:46
Тимошенко заявила, що йде на вибори перемагати
Фото: Юлія Тимошенко на з’їзді партії "Батьківщина" (ba.org.ua)

Тимошенко назвала 2019 рік вирішальним для України

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що йде на вибори перемагати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби партії.

Як зазначається, урочистий з’їзд партії "Батьківщина", який відбувся у день 100-річчя соборності, висунув Тимошенко кандидатом на пост президента України. Це рішення делегати ухвалили під час велелюдного Форуму єднання, на який у вівторок у столичному Палаці спорту зібралося близько 10 тисяч людей. Зазначається, що захід підтримали громадяни по всій Україні (від Луганської області до Закарпаття) символічним ланцюгом єдності.

У рамках виступу на з’їзді Тимошенко подякувала родині та команді за підтримку та довіру і заявила, що ні на крок не відступить від своєї мети - побудови Великої України. Саме заради цього, за її словами, вона і погодилася балотуватися у президенти.

"Ми не маємо права знову втратити наступне п’ятиріччя, приводячи до влади тих, хто непомірно любить гроші, але не любить Україну. Саме тому я йду в президенти!", - заявила вона.

У своїй майже двогодинній промові на з’їзді Тимошенко назвала 2019 рік вирішальним для України. На її думку, стан справ не дозволяє Україні втрачати ані хвилини. Вона зазначила, що нова команда почне діяти одразу після перемоги, а основою для змін стане Новий курс - програма відродження країни, розроблена кращими фахівцями під керівництвом Тимошенко.

"Сьогодні я з усією відповідальністю заявляю: Україна повністю вичерпала весь історичний запас страждань, лихоліття та невдач. Відсьогодні ми розпочинаємо нову епоху - епоху успіху, щастя і процвітання. Сьогодні починається поступ України до її справжньої величі!" - наголосила лідер "Батьківщини".

Тимошенко зазначила, що нині Україна стоїть перед вибором: або нація далі програватиме бій за боєм, віддаючи на поталу національні інтереси та власну гідність, або нарешті "зберемо всі свої сили і, давши бій бідності, корупції та несправедливості, почнемо красиве відродження".

"Немає, не існує такої сили, яка би примусила мене служити офшорам, дивідендам або Мальдівам.  Я служила і служитиму тільки вам! Будьте в цьому впевнені!", - заявила Тимошенко.

Зазначається, що підтримати Тимошенко під час висунення на пост президента України прийшла її родина, найближчі соратники, воїни АТО, зокрема і захисники Донецького аеропорту, а також провідні експерти, які розробляли разом із лідером Новий курс. Відкрив і благословив Форум Патріарх Філарет.

Окрім того, повідомляється, що висунення Тимошенко у президенти привітали і закордонні політики - президент ЄНП Жозеф Доль та колишній генсекретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

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