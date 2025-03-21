Тимошенко про закон о полномочиях Нацгвардии: в новой редакции он нарушает Конституцию

"Верховная Рада собирается разрешить Нацгвардии разгонять огнестрельным оружием мирные протесты. Парламент санкционирует использование дронов, шокеров и наручников против гражданских. Депутаты готовят военных к подавлению многолюдных акций. Такими заголовками сегодня пестрят все новостные ленты. Подумала, кликбейт. Ну, кому может прийти в голову протягивать нечто подобное? Открыла законопроект 10311, о котором идет речь. Оторопела", - отметила Тимошенко.

По ее словам, нужный государству закон "О Национальной гвардии Украины", который приводил правовые основы деятельности подразделения в соответствие с потребностями военного времени, например, позволял использовать спецсредства во время охраны АЭС, между первым и вторым чтением претерпел кардинальные изменения.

В нынешней редакции это действительно инструмент для подавления массовых акций протеста, который нарушает Конституцию и все возможные права и свободы людей.

Таким образом, он де-факто превращает Нацгвардию в "внутренние спецвойска", больше похожие на российский ОМОН, которые могут быть использованы не только как охрана или военная полиция, а и как "дубинка" против протестов.

"Уже на ближайшем заседании Согласительного совета мы будем требовать снять скандальный законопроект с рассмотрения. А также непременно выясним, кому захотелось славы Януковича и к чему они готовят страну. Диктатуры и диктаторских законов в Украине не будет", - добавила лидер партии "Батьківщина".