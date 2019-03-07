Тимошенко зустрілася із заступником держсекретаря США

Фото зустрічі (ba.org.ua)

Тимошенко і Гейл обговорили ситуацію на Донбасі і в Криму

Голова партії "Батьківщина", кандидат у президенти Юлія Тимошенко провела зустріч із заступником Державного секретаря США з політичних питань Девідом Гейлом. Про це повідомляє прес-служба "Батьківщини".

"Дякую вам за нашу зустріч, за те, що ви приїхали до України в такий складний момент. Сполучені Штати Америки – це не просто наші друзі, це народ, якій пліч-о-пліч з нами розбудовує демократію у країні. Тому ми можемо говорити відверто про ситуацію в Україні як стратегічні партнери",- наголосила Тимошенко.

За даними "Батьківщини", на зустрічі насамперед йшлося про ситуацію на Сході України і в анексованому Криму.

Лідер "Батьківщини" закликала до посилення санкцій проти країни-агресора Росії та наголосила, що Крим має бути повернутий Україні, але при цьому її команда не піде на жодні поступки президенту Росії Володимиру Путіну.

Вона наголосила на необхідності – при збереженні Мінського формату переговорів – паралельного запровадження нових перегорів щодо припинення війни на Донбасі у межах нового формату "Будапешт плюс".

Тимошенко подякувала США за допомогу, яку вони надають нашій державі у боротьбі за мир, незалежність та територіальну цілісність України.

Кандидат у президенти також розповіла заступнику держсекретаря про політичну та соціально-економічну ситуацію в Україні та про хід запровадження реформ, зокрема боротьбу з корупцією.

"Український народ заслуговує на найвищі оцінки, але йому фатально не щастить з владою. Сьогодні влада України загрузла в корупції. До цього ж використовуються гроші, які йдуть на армію. Це найстрашніша корупція у той момент, коли ми намагаємося протистояти російській агресії, у той момент, коли громадяни, ледве виживаючи у складних економічних умовах, сплачують податки на армію. Тепер весь народ України знає, що найвище керівництво держави використовує ці гроші у своїх корупційних цілях, і це стосується усіх сфер життя", – сказала Тимошенко.

Вона вважає, що Україні потрібні фундаментальні зміни і розповіла Гейлу про основні положення своєї програми "Новий курс". Також вона повідомила про свою останню зустріч з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард та обговорила зі своїм співрозмовником подальшу співпрацю з МВФ.

"Ми дуже віримо, що в Україні можуть розпочатися реальні зміни", – сказала Тимошенко.

Окрім того, сторони обговорили хід проведення передвиборної кампанії в Україні.