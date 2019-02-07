Тимошенко зустрілася з представниками громадських антикорупційних організацій

Обговорювалися ключові проблеми антикорупційної політики в Україні

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сегодня, 7 февраля, встретилась с представителями инициативы "Антикоррупционный порядок дня", которая объединяет 23 антикоррупционные общественные организации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы партии.

Как отмечается, участники встречи обсудили ключевые проблемы антикоррупционной политики в Украине, в частности функционирование антикоррупционных органов и выведение их из-под влияния политиков. Тимошенко выразила заинтересованность и полную готовность продолжать сотрудничество с общественностью в борьбе с коррупцией.

"Вокруг действующего президента плавают махровые коррупционеры, и это уже переходит все границы. Для нового главы государства оставить коррупционные метастазы нынешнего президента - это самоубийство. Мы очень мотивированы, чтобы все, кто был хотя бы в минимальных коррупционных связях с Порошенко или с предыдущей властью, были наказаны, чтобы эти метастазы удалить немедленно", - заверила она.

Кроме того, Тимошенко отметила, что борьба с коррупцией в ручном режиме - неэффективна. По ее мнению, проблема заключается в том, что часть вновь созданных антикоррупционных органов и коррумпированная государственная вертикаль власти сплетены в единую систему. Именно поэтому она готова вместе с антикоррупционными активистами реализовывать повестку дня в вопросе системной борьбы с коррупцией и сбалансировать власть таким образом, "чтобы не было возможности коррумпировать государство, как это происходит сейчас".

"Мы предлагаем целостную систему, которая может быть принята как Новая Конституция. Как нам построить модель в государстве, которая будет реально не допускать даже системно такого последствия как коррупция? С сильными конституционалистами мы изложили алгоритм, как успеть с точки зрения легитимности провести новую Конституцию - от инаугурации до начала парламентских выборов", - подчеркнула кандидат в президенты.

Фото: Тимошенко и представители антикоррупционных организаций (пресс-служба)

Сообщается, что от имени коалиции общественных антикоррупционных организаций председатель ОО "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин поблагодарил команду "Батькивщины" и Юлию Тимошенко за антикоррупционную деятельность.

Кроме того, представители общественных антикоррупционных организаций, которые обратились ко всем кандидатам в президенты, и которые тщательно анализируют законодательные инициативы, констатировали ,что в законопроектах, представленных Тимошенко, не обнаружено ни одной коррупционной составляющей.

"Мы услышали предметные обязательства кандидата в президенты Юлии Тимошенко. И это положительно. Юлия Тимошенко сказала на камеры, что готова работать по всем 4 пунктам: увольнение Холодницького, запуск НАПК, убрать все несвойственные функции СБУ, прослушку НАБУ и невмешательство в их деятельность", - сказал он.