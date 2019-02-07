Тимошенко зустрілася з представниками громадських антикорупційних організацій

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Обговорювалися ключові проблеми антикорупційної політики в Україні

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко сьогодні, 7 лютого, зустрілася з представниками ініціативи "Антикорупційний порядок денний", яка об’єднує 23 антикорупційні громадські організації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби партії.

Як зазначається, учасники розмови обговорили ключові проблеми антикорупційної політики в Україні, зокрема функціонування антикорупційних органів і виведення їх з-під впливу політиків. Тимошенко висловила зацікавленість і повну готовність продовжувати співпрацю з громадськістю у боротьбі з корупцією.

"Навколо чинного президента плавають махрові корупціонери, і це вже переходить всі межі. Для нового глави держави залишити корупційні метастази нинішнього президента - це самогубство. Ми дуже вмотивовані, щоб всіх, хто був хоча б в мінімальних корупційних зв’язках з Порошенком чи з попередньою владою, будо покарано, щоб ці метастази видалити негайно", - запевнила вона.

Крім того, Тимошенко зауважила, що боротьба з корупцією в ручному режимі - неефективна. На її думку, проблема полягає у тому, що частина новостворених антикорупційних органів і корумпована державна вертикаль влади сплетені в єдину систему. Саме тому вона готова разом із антикорупційними активістами реалізовувати порядок денний у питанні системної боротьби з корупцією та збалансувати владу таким чином, "щоб не було можливості корумпувати державу, як це відбувається зараз".

"Ми пропонуємо цілісну систему, яка може бути ухвалена як Нова Конституція. Як нам побудувати модель в державі, яка буде реально не допускати навіть системно такого наслідку як корупція? З сильними конституціоналістами ми виклали алгоритм, як встигнути з точки зору легітимності провести нову Конституцію - від інавгурації до початку парламентських виборів", - наголосила кандидат у президенти.

Фото: Тимошенко та представники антикорупційних організацій (прес-служба)

Повідомляється, що від імені коаліції громадських антикорупційних організацій голова ГО "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін подякував команді "Батьківщини" та Юлії Тимошенко за антикорупційну діяльність.

Крім того, представники громадських антикорупційних організацій, які звернулися до всіх кандидатів у президенти, і які ретельно аналізують законодавчі ініціативи, констатували ,що у законопроектах, поданих Тимошенко, не виявлено жодної корупційної складової.

"Ми почули предметні зобов’язання кандидата у президенти Юлії Тимошенко. І це позитивно. Юлія Тимошенко сказала на камери, що готова працювати за всіма 4 пунктами: звільнення Холодницького, запуск НАЗК, прибирання всіх невластивих функцій СБУ, прослуховування НАБУ та невтручання у їхню діяльність", - сказав він.