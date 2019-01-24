Тимошенко зустрілася з Дудою

Фото: Юлія Тимошенко зустрілася з Анджеєм Дудою (ba.org.ua)

Тимошенко бере участь у заходах в рамках форуму в Давосі

В межах участі у заходах Всесвітнього економічного форуму в Давосі сьогодні, 24 січня, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко провела зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

Як зазначається, сторони обговорили політичну та соціально-економічну ситуацію в Україні, а також питання двостороннього співробітництва між Україною та Польщею, стан відносин з Європейським союзом.

Тимошенко поділилася з Дудою своїм баченням щодо зміцнення відносин між Україною та Польщею та наголосила на необхідності надання їм справжнього стратегічного характеру.

"Сторони погодилися з необхідністю якнайшвидшого усунення подразників у двосторонніх відносинах і посилення співпраці. Йшлося також про війну на Сході України та незаконну анексію Криму, включаючи питання дотримання прав і свобод людини на цих територіях", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Тимошенко подякувала Дуді за підтримку України у протидії російській агресії та за зусилля з досягнення миру в нашій державі.

У зустрічі також брав участь заступник голови партії "Батьківщина", голова комітету ВРУ з прав людини Григорій Немиря.

Як зазначається, що 24-25 січня Тимошенко та Немиря беруть участь у заходах Всесвітнього економічного форуму, який проходить у швейцарському місті Давос.