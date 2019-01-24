ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Тимошенко зустрілася з Дудою

Новини » Політика    24.01.2019 - 17:29
Тимошенко зустрілася з Дудою
Фото: Юлія Тимошенко зустрілася з Анджеєм Дудою (ba.org.ua)

Тимошенко бере участь у заходах в рамках форуму в Давосі

В межах участі у заходах Всесвітнього економічного форуму в Давосі сьогодні, 24 січня, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко провела зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

Як зазначається, сторони обговорили політичну та соціально-економічну ситуацію в Україні, а також питання двостороннього співробітництва між Україною та Польщею, стан відносин з Європейським союзом.

Тимошенко поділилася з Дудою своїм баченням щодо зміцнення відносин між Україною та Польщею та наголосила на необхідності надання їм справжнього стратегічного характеру.

"Сторони погодилися з необхідністю якнайшвидшого усунення подразників у двосторонніх відносинах і посилення співпраці. Йшлося також про війну на Сході України та незаконну анексію Криму, включаючи питання дотримання прав і свобод людини на цих територіях", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Тимошенко подякувала Дуді за підтримку України у протидії російській агресії та за зусилля з досягнення миру в нашій державі.

У зустрічі також брав участь заступник голови партії "Батьківщина", голова комітету ВРУ з прав людини Григорій Немиря.

Як зазначається, що 24-25 січня Тимошенко та Немиря беруть участь у заходах Всесвітнього економічного форуму, який проходить у швейцарському місті Давос.

Україна і Литва виступили за міжнародний тиск на РФ через ситуацію на Азові "Північний потік-2" може дестабілізувати ситуацію на Сході, - Моравєцький
Новини України Анджей ДудаДавосТимошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся