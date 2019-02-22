Тимошенко зустрілася з директором Світового банку в Україні

Фото: Юлія Тимошенко на зустрічі з Сату Кахконен (ba.org.ua)

Кахконен зазначила, що Світовий банк є довготерміновим партнером України

Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко провела зустріч із директором Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен. Про це повідомляє прес-служба партії.

"Зустріч із вами є пріоритетом для нашої команди. Я хотіла би подякувати Світовому банку за підтримку України всіма можливими способами. Ми це дуже цінуємо", - наголосила Тимошенко.

Зі свого боку Сату Кахконен зазначила, що Світовий банк є довготерміновим партнером України.

"Нашими основними завданнями є покращення життя людей, модернізація економіки та перетворення України на процвітаючу країну", - зауважила вона.

Як зазначається, на зустрічі йшлося також про головні тенденції у глобальній економіці, соціально-економічну ситуацію в Україні і співпрацю нашої держави зі Світовим банком та іншими міжнародними фінансовими інституціями. Окрему увагу було приділено боротьбі з корупцією в нашій державі.

Тимошенко ознайомила свою співрозмовницю з основними положеннями програми "Новий економічний курс", розробленої групою незалежних експертів за ініціативи лідера партії "Батьківщина", зокрема стратегією партії у фінансовій та економічній сферах.

Як зазначається, окрім останньої гарантії на підтримку державної політики розміром у 750 млн доларів, починаючи з травня 2014 року, Світовий банк надав Україні загалом 5,5 млрд доларів (включаючи кошти, виділені в межах чотирьох позик на політику розвитку та сімох інвестиційних операцій), а також гарантію оплати газу розміром 500 млн доларів.

Інвестиційні проекти Світового банку підтримують надання основних державних послуг, які безпосередньо забезпечують вигоди для населення України шляхом покращення систем водопостачання, водовідведення, опалення, дорожньої галузі, забезпечуючи соціальний захист та охорону здоров’я, а також сприяючи розвитку приватного сектора.