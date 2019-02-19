Тимошенко обурена купівлею депутатом від БПП "вертолітного майданчика Януковича"

Тимошенко заявила, що "вертолітний майданчик Януковича" купив Максим Єфімов

Покупка "вертолетной площадки Януковича" депутатом фракции БПП Максимом Ефимовым является настоящим цинизмом в годовщину расстрелов Небесной сотни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко в Facebook.

"Вертолетная площадка Януковича теперь принадлежит депутату Порошенко. Купил и записал на маму. Дно", - возмутилась лидер "Батькивщины".

Она официально заявила, что сразу после выборов этот "символ коррупции, который оказался таким лакомым что для Януковича, что для Порошенко, будет снесен".

"А каждый причастный к махинациям будет сажать там деревья, лично проконтролирую", - подытожила кандидат в президенты Украины.

Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko

Напомним, сегодня народный депутат от БПП Максим Ефимов подтвердил покупку его окружением фирмы, которая владеет конгрессно-выставочным центром "Парковый" в Киеве. Бенефициаром данного бизнеса выступила его мама, Любовь Ефимова.