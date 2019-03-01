Тимошенко: війна для Порошенка - це "біржа"

Тимошенко обурена інформацією про відмивання коштів через підприємства Порошенка

Система власти, которая сегодня существует в Украине, не дает возможности привлечь к ответственности должностных лиц – все связаны круговой порукой. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила в прямом эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1, комментируя журналистское расследование о коррупции в оборонном секторе.

Лидер "Батькивщины" возмутилась тем, что часть этих коррупционных сделок проходила через предприятие, которое в то время принадлежало президенту Украины – "Ленинская кузня".

Она отметила, что "масштабное отмывание бюджетных ресурсов через предприятия гаранта происходило за спинами у украинцев, в то время, когда люди отдавали свои копейки, в виде военного налога, для фронта, для победы, для наших военных".

Председатель партии также отметила, что не только украинцы собирали деньги на защиту государства, другие страны направляли свои бюджеты нашей государства как помощь во время войны.

"Это не останавливает людей, которые видят танки не как часть обороны Украины, а как товар. Войну видят как биржу, на которой они зарабатывают", – подчеркнула Тимошенко.

Она напомнила, что учитывая это, фракция "Батькивщина" в Верховной раде инициировала создание Временной следственной комиссии по "расследованию коррупции Порошенко" в оборонной отрасли и организовала подписи за импичмент президента, чтобы иметь возможность привлечь его к уголовной ответственности за предательство Украины и подрыв обороноспособности.

Однако это расследование, этот взрыв, по словам Тимошенко, стал тестом: работает ли в нашей государстве система ответственности должностных лиц за совершенные преступления или покушение.

"Как оказалось, система, которая есть в стране, не дает привлечь к ответственности, потому что все связаны круговой порукой. Об этом свидетельствуют те факты, что парламент заблокировал принятие решения о ВСК, отказал в регистрации постановления и аннулировал листы для сбора подписей за импичмент", - отметила она.

Зато, как сообщила Тимошенко, за час было зарегистрировано другое постановление, что дает возможность расследовать это дело другой ВСК, возглавляемой депутатом БПП: "Все по вертикали связаны, они все – одна организованная преступная группировка".