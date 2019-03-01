Тимошенко: війна для Порошенка - це "біржа"

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко обурена інформацією про відмивання коштів через підприємства Порошенка

Система влади, яка сьогодні існує в Україні, не дає можливості притягнути до відповідальності посадових осіб – усі пов’язані круговою порукою. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила у прямому ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1, коментуючи журналістське розслідування щодо корупції в оборонному секторі.

Лідер "Батьківщини" обурилась тим, що частина цих корупційних оборудок проходила через підприємство, яке в той час належало президенту України – "Ленінська кузня".

Вона зазначила, що "масштабне відмивання бюджетних ресурсів через підприємства гаранта відбувалось за спинами в українців, у той час, коли люди віддавали свої копійки, у вигляді військового податку, для фронту, перемоги, для наших військових".

Голова партії також зауважила, що не лише українці складали гроші на захист держави, інші країни направляли свої бюджети нашій держави як допомогу під час війни.

"Це не зупиняє людей, які бачать танки не як частину оборони України, а як товар. Війну бачать як біржу, на якій вони заробляють", – наголосила Тимошенко.

Вона нагадала, що з огляду на це фракція "Батьківщина" у Верховній раді ініціювала створення Тимчасової слідчої комісії щодо "розслідування корупції Порошенка" в оборонній галузі та організувала підписи за імпічмент президента, щоб мати можливість притягнути його до кримінальної відповідальності за зраду України та підрив обороноздатності.

Проте це розслідування, цей вибух, за словами Тимошенко, став тестом: чи працює в нашій державі система відповідальності посадових осіб за скоєні злочини або замах.

"Як виявилось, система, яка є в країні, не дає притягнути до відповідальності, бо всі пов’язані круговою порукою. Про це свідчать ті факти, що парламент заблокував ухвалення рішення про ТСК, відмовив у реєстрації постанови та анулював листи для збору підписів за імпічмент", - зазначила вона.

Натомість, як повідомила Тимошенко, за одну годину було зареєстровано іншу постанову, що дає можливість розслідувати цю справу іншій ТСК, очолюваній депутатом БПП: "Усі по вертикалі пов’язані, вони всі – одне організоване злочинне угруповання".