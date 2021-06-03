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КСУ відклав розгляд справи щодо земельної реформи

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Київ, Четвер 03 червня 2021 15:41
КСУ відклав розгляд справи щодо земельної реформи Фото: КСУ відклав розгляд справи щодо земельної реформи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко розповів, що Конституційний суд України відклав розгляд справи щодо земельної реформи. Сьогодні КСУ так і не дійшов до розгляду справи по суті.

Про це йшлося в ефірі каналу "Україна 24".

"До суті справи не дійшли. Ми розраховували, що буде розглядатися по суті, у нас дуже потужна правова база, але виходячи з тої кількості клопотань, ми за цілий день розглядали клопотання і судді неодноразово поверталися в нарадчу кімнату", - розповів міністр.

Лещенко зазначив, що через велику кількість клопотань КСУ вирішив відкласти розгляд справи по суті.

"Відповідно, рішення колегії - у зв'язку з клопотаннями, розгляд справи відкладається. Ми для себе розуміємо, що розгляд справи займе місяці, бо до розгляду по суті ще дуже далеко", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні КСУ мав почати розгляд по суті справи про конституційність земельної реформи. Відкрите пленарне засідання почалося о 10:00 ранку.

Як відомо, вже з 1 липня в Україні має запрацювати ринок землі. В уряді прогнозують, що відкриття ринку сприятиме зростанню цін на сільськогосподарські землі.

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