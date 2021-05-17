Тимошенко: влада намагається зірвати земельний референдум 

"Цей парламент проголосував за розпродаж української землі всупереч волі народу, тому що це фейковий парламент. Всі ці голоси не мають нічого спільного з волею народу", - заявила Тимошенко.

За її словами, останнє соціологічне опитування групи "Рейтинг" підтвердило - абсолютна більшість українців хочуть самі вирішити долю землі на референдумі й голосуватимуть проти розпродажу.

"За те, щоб провести референдум, виступають 77% людей в Україні. На нього хочуть прийти 75%, і 64% хочуть проголосувати проти продажу землі. Лише близько 30% думають, продавати землю чи ні", - додає Тимошенко.

За її інформацією, влада через ЦВК реєструє фейкові ініціативні групи для проведення референдумів з питань, які команда "Батьківщини" планувала винести на всеукраїнське обговорення.

"Вони це роблять для того, щоб зупинити справжні референдуми. От вам і фейкове народовладдя. Я хочу, щоб президент знав, що це йому з рук не зійде! Підписуючи антиконституційні закони про розпродаж сільськогосподарської землі, він порушив 11 статей Конституції України, це кримінальна справа. І він попереджений про це моїми листами. Наша команда разом з людьми буде добиватися проведення референдуму. 22 травня ми організуємо збори ініціативної групи з проведення референдуму, яка вже налічує десятки тисяч людей. Ми будемо боротися за землю", - резюмувала Тимошенко.